Cibula Fest 2026 tasí zbrane. Na festival mieria českí Zlatí slávici Marek Ztracený a Ewa Farna

Letná festivalová sezóna sa blíži a Cibula Fest 2026 pridáva do svojho programu ďalšie silné tromfy. Organizátori najväčšieho česko-slovenského open-air festivalu, ktorý na letisku v Holíči otvorí svoje brány v termíne 23. – 25. 7. 2026, tentoraz odhaľujú dvojicu interpretov, ktorých fanúšikovia žiadali dlhé roky. Na hlavnom pódiu tak vystúpia Zlatí slávici Ewa Farna a Marek Ztracený, pre ktorého to bude historicky prvý veľký koncert na Slovensku a zároveň jediný v roku 2026.
Ewa Farna patrí medzi najvýraznejšie speváčky česko-slovenského priestoru a na Cibula Fest príde s energiou, ktorá spája generácie. Jej koncerty sú známe silnou atmosférou, hitmi, ktoré pozná publikum naspamäť, aj autentickým kontaktom s fanúšikmi. Organizátori veria, že jej vystúpenie bude jedným z vrcholov celého víkendu. „Ewa je interpretka, ktorá dokáže osloviť všetky generácie. Jej koncerty majú emóciu aj silu a presne takú atmosféru chceme na Cibula Fest prinášať. Sme radi, že prijala naše pozvanie a prvýkrát vystúpi na našom festivale,“ hovorí hlavný organizátor festivalu Vladimír Chrenka.
Ďalšou skvelou správou pre návštevníkov festivalu je najmä potvrdenie Marka Ztraceného. Jeden z najúspešnejších českých spevákov posledných rokov bol pre organizátorov vysnívaným menom už niekoľko ročníkov.
„Na Slovensku vystupujem sporadicky, o to viac ma teší taký veľký záujem. Bude to moja premiéra na Cibula Feste. Teším sa na česko-slovenské publikum a že budem súčasťou takejto formy spájania národov, ktoré majú bohatú spoločnú históriu,“ prezradil Marek Ztracený.
Zaradenie oboch zlatých slávikov do programu prirodzene nadväzuje na ambíciu festivalu priniesť pestrú dramaturgiu pre široké publikum. „O Marka sme sa snažili už dávnejšie a máme veľkú radosť, že sa nám ho podarilo zaradiť do programu. Po dvojročnej koncertnej pauze sa minulý rok vrátil na pódiá v tej najlepšej forme a je skvelé, že už tento rok vystúpi aj v Holíči,“ prezrádza Chrenka.
Okrem hlavných hviezd, ktorými sú Ewa Farna a Marek Ztracený, sa počas hlavných dvoch dní festivalu predstavia aj Rybičky 48, Dymytry, No Name, Peter Nagy, Traktor, Lukáš Adamec, Panoptiko, Harlej, Bystrík, ale aj stand up show Silné reči a ďalší účinkujúci. Hlavnému programu bude predchádzať špeciálny deň v štýle Back to 90´s, kde vystúpia hudobné legendy EAST 17, Bad Boys Blue, Fun Factory, Boney M Xperience, Loona, Verona, Lunetic a Holki.
