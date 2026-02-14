Orbán vo výročnom prejave: Nepošleme na Ukrajinu zbrane, peniaze ani mladých Maďarov

BUDAPEŠŤ - Kým bude v Maďarsku vládnuť národná vláda, Maďarsko nepošle zbrane, peniaze a ani mladých ľudí na Ukrajinu. Podľa servera hirado.hu to povedal v sobotu predseda maďarskej vlády Viktor Orbán vo výročnom prejave.
Európa sa podľa Orbána rozhodla ísť do roku 2030 do vojny a tak aprílové voľby budú poslednými maďarskými pred vojnou. Nová vláda sa bude musieť rozhodovať v otázke vojny a mieru, konštatoval.
Premiér povedal, že Brusel sa rozhodol poraziť Rusov na ukrajinskom území. „Vojnové prípravy prebiehajú všade, okrem Maďarska a Slovenska,“ dodal s poznámkou, že deväť krajín už má povinnú vojenskú službu a niektoré ju rozšírili aj na ženy.
„Posielajú obyvateľstvu pokyny, čo robiť v prípade vojny. Vojenské výdavky prudko vzrástli. Boli podpísané dohody o vyslaní vojakov na Ukrajinu,“ pokračoval Orbán, podľa ktorého Brusel doteraz vynaložil na ukrajinskú vojnu takmer 200 miliárd eur a v decembri poskytol ďalších 90 miliárd eur vo forme pôžičiek. Maďarský ministerský predseda označil kroky Európskej únie za obrovskú nezodpovednosť.