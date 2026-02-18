Energetická odveta Budapešti: Ukrajina prišla o maďarskú naftu

Péter Szijjártó (Zdroj: SITA/AP Photo/Pamela Smith)
BUDAPEŠŤ- Maďarsko s okamžitou platnosťou zastavilo dodávky motorovej nafty na Ukrajinu ako odpoveď na prerušenie tranzitu ruskej ropy cez ropovod Družba. Podľa servera 444.hu to uviedol maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.
Šéf diplomacie dodal, že dodávky nafty neobnovia, pokiaľ Ukrajina neobnoví tok ropy do Maďarska. Podľa Budapešti prerušenie tranzitu je politické rozhodnutie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Maďarská energetická spoločnosť MOL požiadala vládu o uvoľnenie strategických rezerv a spúšťa alternatívnu trasu cez chorvátsky prístav.