Nepriaznivé počasie robilo problémy: Hasiči pre silný vietor zasahovali pri zvýšenom počte výjazdov

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)
BRATISLAVA - Hasiči v nedeľu (15. 2.) pre silný vietor zasahovali pri zvýšenom počte výjazdov. Najviac práce mali príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) aj dobrovoľní hasiči v Košickom a Trnavskom kraji. Zasahovali v nich 17-krát. V Nitrianskom kraji evidujú hasiči 11 výjazdov a v Banskobystrickom päť prípadov. HaZZ o tom informoval na sociálnej sieti.
„Išlo prevažne o odstraňovanie popadaných a naklonených stromov z cestných komunikácií, telekomunikačných vedení a železničnej trate, či naklonených stromov, ktoré ohrozovali cestnú premávku a občanov,“ uviedli hasiči.