Bieloruská delegácia nedostala víza na zasadnutie Rady mieru vo Washingtone

MINSK - Spojené štáty nevydali víza pre bieloruských predstaviteľov, ktorí sa vo štvrtok plánovali zúčastniť na ustanovujúcom zasadnutí Rady mieru vo Washingtone. Oznámilo to bieloruské ministerstvo zahraničných vecí, podľa ktorého dostalo Bielorusko pozvanie, aby sa stalo zakladajúcim členom tohto orgánu. Informuje správa agentúry AFP.
Bieloruský rezort diplomacie vo svojom vyhlásení uviedol, že Minsk mal na zasadnutí zastupovať minister zahraničných vecí Maxim Ryžankov a o víza požiadal vopred. „Napriek tomu, že sme splnili všetky požadované náležitosti, našej delegácii neboli vydané víza,“ tvrdí bieloruské ministerstvo. „Táto situácia prirodzene vyvoláva otázku: o akom mieri a o akej konzistencii môžeme rozprávať, keď organizátori nesplnili ani základné formality pre našu účasť?“ dodalo.
Bielorusko prijalo pozvanie do Rady mieru
Bielorusko je jednou z približne dvoch desiatok krajín, ktoré prijali pozvanie do Rady mieru, ktorej vznik inicioval americký prezident Donald Trump. AFP konštatuje, že sa k nej pridalo len zopár západných krajín, ktoré sú tradičnými spojencami USA. Na štvrtkovom ustanovujúcom zasadnutí sa ako pozorovateľ zúčastnil aj šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár.
Šéf Bieleho domu založil Radu mieru 22. januára na Svetovom ekonomickom fóre v Davose. Aj keď mala pôvodne dohliadať na povojnovú obnovu Pásma Gazy, jej charta podľa dostupných informácií neobmedzuje pôsobenie organizácie len na palestínske územie. Trump tvrdí, že Rada mieru by mohla v budúcnosti plniť niektoré funkcie Organizácie Spojených národov (OSN).