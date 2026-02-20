MIMORIADNY ONLINE Boje nekončia: Pri ukrajinskom dronovom útoku bol zabitý človek

MOSKVA/KYJEV - Pri nočnom ukrajinskom dronovom útoku bol v krymskom Sevastopole zabitý človek. Podľa agentúry AFP to dnes skoro ráno oznámil na platforme Telegram Moskvou dosadený gubernátor mesta so zvláštnym statusom na anektovanom Krymskom polostrove. Jednotky protivzdušnej obrany zostrelili 16 ukrajinských dronov, tvrdí gubernátor Michail Razvožajev. Situáciu sledujeme online.
6:00 Konflikt na Ukrajine sa podľa Zdeňka Kríža z Fakulty sociálnych štúdií brnianskej Masarykovej univerzity zmenil na technologicky intenzívnu vojnu s masívnym využitím dronov. Manévrová mechanizovaná vojna už v tomto prostredí podľa neho nie je možná. Kríž, ktorý sa špecializuje na medzinárodné bezpečnostné organizácie či bezpečnostnú politiku, v rozhovore s ČTK zhodnotil štyri roky konfliktu na Ukrajine.
Zabitý bol muž
Podľa gubernátora bolo pri útoku poničených niekoľko výškových a súkromných domov. "V dôsledku útoku ukrajinských ozbrojených síl na Sevastopol bol zabitý muž. Bol zranený na hlave a hrudníku šrapneli z trosiek zostreleného dronu," napísal gubernátor významného prístavného mesta na Kryme, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014, teda osem rokov pred začiatkom plnohodnotnej vojny proti Ukrajine.
V reakcii na ruské bombardovanie svojho územia Ukrajina vysiela drony na Rusko. Ukrajinské útoky sa zameriavajú najmä na energetickú infraštruktúru. V polovici februára Moskva podľa AFP kontrolovala 19,5 percenta ukrajinského územia. Tento týždeň sa uskutočnili ďalšie mierové rozhovory medzi Ruskom, Ukrajinou a Spojenými štátmi, ale bez akéhokoľvek hmatateľného prelomu