Prelomové rozhodnutie Únie: Iránske revolučné gardy označila za teroristov

BRUSEL - Rada Európskej únie (EÚ) vo štvrtok oficiálne označila Iránske revolučné gardy (IRGC) za teroristickú organizáciu. Podľa predsedníčky Európskeho parlamentu Roberty Metsolovej ide o „správny krok a jasný signál“. O tomto kroku rozhodli ministri zahraničných vecí členských krajín EÚ v januári.
„To znamená, že tí, ktorí sú zodpovední za hrozné zločiny proti iránskym protestujúcim, nebudú mať žiadne bezpečné útočisko. Znamená to, že ich finančné prostriedky v Európe budú zmrazené. A Európanom sa zakazuje poskytovať im finančné prostriedky,“ napísala Metsolová na sieti X. Dôvodom zaradenia IRGC na zoznam teroristických organizácií bolo násilné potlačenie nedávnych masových protestov v Iráne. Pri tých podľa ľudskoprávnych organizácií prišli o život tisíce ľudí.
Rada EÚ vo svojom vyhlásení uviedla, že IRCG budú po zaradení na zoznam podliehať aj „reštriktívnym opatreniam podľa sankčného režimu EÚ proti terorizmu“. Objasnila, že to zahŕňa zmrazenie finančných prostriedkov a ďalšieho majetku alebo hospodárskych zdrojov v členských štátoch EÚ a zákaz pre európske spoločnosti poskytovať tejto skupine finančné prostriedky a hospodárske zdroje. „V dôsledku dnešného rozhodnutia 13 osôb a 23 skupín a subjektov podlieha reštriktívnym opatreniam podľa tzv. zoznamu teroristov EÚ,“ uviedla Rada.
Na označenie IRGC za teroristickú organizáciu vyzvali v januári na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu aj poslanci Európskeho parlamentu. Šéfovia diplomacií členských krajín EÚ sa následne dohodli na ich zaradení na tento zoznam. Teherán toto rozhodnutie ostro odsúdil a označil za veľkú strategickú chybu. Predseda parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf v reakcii oznámil, že Irán považuje ozbrojené sily krajín EÚ za teroristické skupiny. Predvolal si aj veľvyslancov členských štátov spoločenstva pôsobiacich v islamskej republike.
IRGC sú podľa agentúry AFP vnímané ako ideologická armáda, ktorej úlohou je zabezpečiť prežitie režimu nastoleného po iránskej islamskej revolúcii v roku 1979. Za teroristickú organizáciu ich považujú napríklad Austrália, Kanada a Spojené štáty.