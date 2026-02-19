Štvrtok19. február 2026, meniny má Vlasta, zajtra Lívia, Aladár

Ostrá kritika! Merz vyzval na používanie skutočných mien na sociálnych sieťach

Friedrich Merz
Friedrich Merz (Zdroj: TASR/DPA/Nietfeld)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BERLÍN - Nemecký kancelár Friedrich Merz vyzval na ukončenie anonymity na internete a povedal, že používatelia sociálnych sietí by mali uverejňovať príspevky pod svojimi skutočnými menami. Píše správa agentúry DPA.

„Chcem vidieť skutočné mená na internete. Chcem vedieť, kto (čo) hovorí,“ povedal Merz v stredu večer na podujatí, ktoré zorganizovala jeho Kresťanskodemokratická únia (CDU) v meste Trier na západe krajiny. „V politike sa zapájame do debát v našej spoločnosti pod našimi skutočnými menami a bez masiek. To isté očakávam od všetkých, ktorí kriticky hodnotia našu krajinu a našu spoločnosť,“ uviedol.

Merz kritizoval obhajcov anonymity

Merz kritizoval obhajcov anonymity na internete. Povedal, že „často ide o ľudí, ktorí z tieňa anonymity vyžadujú od ostatných čo najväčšiu transparentnosť“. Kancelár varoval, že liberálna demokracia je ohrozená. Dodal, že podcenil mieru, do akej môžu byť algoritmy a umelá inteligencia využité na cielené ovplyvňovacie kampane. Podľa neho umožňujú takéto nástroje manipulovať s názormi a podkopávať základy slobodnej spoločnosti.

Zároveň upozornil na vysokú mieru aktivity detí a tínedžerov na sociálnych sieťach. Predtým v politickom podcaste Machtwechsel povedal, že je otvorený návrhom na obmedzenie prístupu detí k sociálnym sieťam. Poukázal na obavy, že nadmerný čas strávený pred obrazovkami má vplyv na vývoj mladých ľudí. Pred piatkovým kongresom CDU jedna z regionálnych pobočiek strany navrhla obmedziť prístupnosť sociálnych sietí ako Instagram, TikTok alebo Facebook pre osoby nad 16 rokov. Jednotlivé platformy by preto museli povinne overovať vek svojich užívateľov. Merz v reakcii vyhlásil, že táto iniciatíva mu je sympatická.

Viac o téme: Sociálne sieteNemeckoFriedrich Merz
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Friedrich Merz
Nemecko zvažuje zákaz sociálnych sietí pre deti: Kancelár Merz upozorňuje na negatívny vplyv algoritmov
Zahraničné
Francúzsky prezident Emmanuel Macron
Rozhovory medzi Merzom a Macronom o jadrovom odstrašení sú iba v úvodnej fáze
Zahraničné
Čínsky minister zahraničných vecí
Mníchovská konferencia: Čína chce podľa šéfa diplomacie posilniť bilaterálne vzťahy s Nemeckom
Zahraničné
Friedrich Merz
Friedrich Merz v prejave v Mníchove vyzval na obnovu transatlantickej dôvery
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Debata o výbere daní sa podľa Kissa politicky zvrhla: Nie sme centrum podvodov, tvrdí šéf FS
Debata o výbere daní sa podľa Kissa politicky zvrhla: Nie sme centrum podvodov, tvrdí šéf FS
Správy
Hráč Spartaka Trnava Michal Ďuriš hodnotí zápas so Slovanom Bratislava
Hráč Spartaka Trnava Michal Ďuriš hodnotí zápas so Slovanom Bratislava
Šport
Tréner Spartaka Trnava Antonio Muñoz hodnotí zápas so Slovanom
Tréner Spartaka Trnava Antonio Muñoz hodnotí zápas so Slovanom
Šport

Domáce správy

undefined
Spozornite! Na Slovensku treba počítať so snežením, snehovými jazykmi aj hmlou
Domáce
FOTO Katastrofálna údržba 50-ročných bytoviek
Katastrofálna údržba 50-ročných bytoviek je RULETA s vlastným zdravím: Experti varujú, toto čím skôr napravte!
Domáce
Dajú mu večné zbohom:
Dajú mu večné zbohom: Košice sa lúčia s rómskym kráľom, veľkolepý SPRIEVOD mestom a štyri kone pred truhlou!
Domáce
Opitý vodič v Podhoranoch spôsobil nehodu a pokúsil sa ujsť, polícia ho zadržala
Opitý vodič v Podhoranoch spôsobil nehodu a pokúsil sa ujsť, polícia ho zadržala
Poprad

Zahraničné

Prezidenti Venezuely a Kolumbie
Prezidenti Venezuely a Kolumbie sa dohodli: Čoskoro sa stretnú
Zahraničné
Emmanuel Macron
Pri vytváraní pravidiel o AI chceme spolupracovať so spojencami, uviedol Macron
Zahraničné
Donald Trump
Trump už má toho dosť! Vojna v Iráne sa blíži: Má ísť o plnohodnotnú operáciu
Zahraničné
Mark Zuckerberg
Mark Zuckerberg na súde: Instagram sa u mladých používateľov nesnaží vytvoriť návyk, obhajuje
Zahraničné

Prominenti

Robyn
Odvážny outfit kontroverznej speváčky: Hore bunda a dole? Robyn, zabudla si si nohavice!
Zahraniční prominenti
Vdova po Hezuckom (†55)
Vdova po Hezuckom (†55) TERČOM KRITIKY: Peniaze zo zbierky si užíva na Novom Zélande?!
Domáci prominenti
Premiéra filmu Franz. Na
Loj o problémoch s ALKOHOLOM: Ťažké depresie, úzkostné stavy... Dostávali ho z toho 2 terapeutky!
Domáci prominenti
FOTO Jana Paulová
Spoznáte v tejto starene Vilmu z Kameňáku? Fúha, toto nemôže byť ona!
Osobnosti

Zaujímavosti

Barack Obama
Exprezident Obama prelomil mlčanie o UFO: Sú skutoční! Šokujúce slová o tom, ČO SA DEJE na našej oblohe
Zaujímavosti
Babička (87) to na
Babička (87) to na tyči ROZBALILA: Keď uvidíte jej svaly, nebudete veriť! Porazí aj o 50 rokov mladšie, TOTO musíte vidieť
Zaujímavosti
Zverejnený nový výskum: Tento
Zverejnený nový výskum: Tento typ potravy má veľký vplyv na vznik demencie, vyhnite sa mu!
vysetrenie.sk
Dali by ste si
Objednali si pizzu, prišlo jej niečo, čo pripomína UHLÍK! TOTO musíte vidieť: Príspevok spustil lavínu reakcii
Zaujímavosti

Dobré správy

Preverte svoje vedomosti aj
Netradičný KVÍZ vám dá zabrať: Viete, čo má v ponuke známa slovenská značka?
Domáce
ZOH 2026 Slovensko sa
ZOH 2026 Slovensko sa postaralo o nečakané prekvapenie: ANKETA Vyberte najlepšieho hráča tímu!
sportky.sk
Muži by sa nemali
5 signálov, pri ktorých by mali muži spozornieť: Čo robiť, ak trápia aj vás?
Domáce
ZOH 2026 ANKETA Od
ZOH 2026 ANKETA Od Šťastného po Slafkovského: Kto je podľa vás najlepším slovenským hokejistom na ZOH?
sportky.sk

Ekonomika

Politická zbraň v epicentre ropnej krízy? Pozrite si príbeh a unikátne zábery z výstavby ropovodu Družba! (foto)
Politická zbraň v epicentre ropnej krízy? Pozrite si príbeh a unikátne zábery z výstavby ropovodu Družba! (foto)
Ropná kríza: Slovnaft zastavuje dodávky na Ukrajinu, Fico hovorí o politickom vydieraní! (aktualizované)
Ropná kríza: Slovnaft zastavuje dodávky na Ukrajinu, Fico hovorí o politickom vydieraní! (aktualizované)
Zľava, ktorú Slováci na pumpe nevidia: Nová analýza rúca mýtus o nenahraditeľnej ruskej rope!
Zľava, ktorú Slováci na pumpe nevidia: Nová analýza rúca mýtus o nenahraditeľnej ruskej rope!
Sporíte si v druhom pilieri? Očakávajte dôležité informácie! Čo sa mení a ako ich čítať?
Sporíte si v druhom pilieri? Očakávajte dôležité informácie! Čo sa mení a ako ich čítať?

Šport

ZOH 2026 Kompletný program semifinále: Kedy nastúpia Slováci? Čaká nás najťažší zápas na turnaji
ZOH 2026 Kompletný program semifinále: Kedy nastúpia Slováci? Čaká nás najťažší zápas na turnaji
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 VIDEO Parádna dráma USA so Švédskom: Slovensko už vie, na koho narazí v semifinále!
ZOH 2026 VIDEO Parádna dráma USA so Švédskom: Slovensko už vie, na koho narazí v semifinále!
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 Vlhová fandila Shiffrinovej: Klobúk dole, čo povedala po pretekoch, obrovské gesto
ZOH 2026 Vlhová fandila Shiffrinovej: Klobúk dole, čo povedala po pretekoch, obrovské gesto
Slováci na ZOH 2026
ZOH 2026: Rulík naložil rozhodcom: Neakceptovateľné! Kanady sa každý bojí, hrali sme proti šiestim
ZOH 2026: Rulík naložil rozhodcom: Neakceptovateľné! Kanady sa každý bojí, hrali sme proti šiestim
ZOH 2026 Miláno Cortina

Auto-moto

FOTO + VIDEO: Nuda v aute? Škoda má riešenie: Tetris!
FOTO + VIDEO: Nuda v aute? Škoda má riešenie: Tetris!
Novinky
Žerie auto v zime viac? 7 príčin, ktoré nie sú len o mraze
Žerie auto v zime viac? 7 príčin, ktoré nie sú len o mraze
Správy
Prešovskí krajskí cestári vlani stabilizovali viacero zosuvov
Prešovskí krajskí cestári vlani stabilizovali viacero zosuvov
Doprava
Mercedes-AMG GLC 53 4Matic+. Novinka s väčším motorom
Mercedes-AMG GLC 53 4Matic+. Novinka s väčším motorom
Novinky

Kariéra a motivácia

Päť najčastejších bariér, ktoré brzdia automatizáciu HR procesov
Päť najčastejších bariér, ktoré brzdia automatizáciu HR procesov
Svet personalistiky
Čakáte na svoju šancu? Takto zvládnete tlak a nezbláznite sa z nekonečného čakania
Čakáte na svoju šancu? Takto zvládnete tlak a nezbláznite sa z nekonečného čakania
Hľadám prácu
Umelá inteligencia vám vezme prácu? Pravda je iná: Takto sa stanete nenahraditeľnými v ére AI
Umelá inteligencia vám vezme prácu? Pravda je iná: Takto sa stanete nenahraditeľnými v ére AI
Trendy na trhu práce
Ako zvládnuť burnout skôr, než vás úplne dobehne? Keď sa všetko rúti doma aj v práci
Ako zvládnuť burnout skôr, než vás úplne dobehne? Keď sa všetko rúti doma aj v práci
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Najlepšie palacinky s ovocím. Vďaka minerálke sú nadýchané ako obláčik.
Najlepšie palacinky s ovocím. Vďaka minerálke sú nadýchané ako obláčik.
Kráľovský orechový krémeš: Recept na tento zázrak si vypýta každá návšteva.
Kráľovský orechový krémeš: Recept na tento zázrak si vypýta každá návšteva.
Nadýchané langoše bez kysnutia z kyslej smotany
Nadýchané langoše bez kysnutia z kyslej smotany
Bezmäsité jedlá
Ako obaliť karfiol jednoducho? Tento trik si zamilujete
Ako obaliť karfiol jednoducho? Tento trik si zamilujete
Rady a tipy

Technológie

Americká DARPA posúva drona X-68A bližšie k letovým testom: Hovorí, že zmení spôsob, akým sa bude viesť vzdušný boj
Americká DARPA posúva drona X-68A bližšie k letovým testom: Hovorí, že zmení spôsob, akým sa bude viesť vzdušný boj
Armádne technológie
Mesiac ešte nie je „mŕtvy“: Nová štúdia odhalila prekvapivo mladú geologickú aktivitu na jeho povrchu
Mesiac ešte nie je „mŕtvy“: Nová štúdia odhalila prekvapivo mladú geologickú aktivitu na jeho povrchu
Správy
Američania spravili z ikonického vrtuľníku Apache lovca dronov: Dostáva muníciu, ktorá rozseká malé rýchle ciele na kúsky
Američania spravili z ikonického vrtuľníku Apache lovca dronov: Dostáva muníciu, ktorá rozseká malé rýchle ciele na kúsky
Armádne technológie
Meta chce, aby si bol na Facebooku aktívny aj po smrti. Dala si patentovať technológiu, z ktorej behá mráz po chrbte
Meta chce, aby si bol na Facebooku aktívny aj po smrti. Dala si patentovať technológiu, z ktorej behá mráz po chrbte
Technológie

Bývanie

7 dizajnérskych tipov, ako urobíte vašu obývačku útulnejšou aj s malými zmenami. Čo dokáže urobiť rozdiel?
7 dizajnérskych tipov, ako urobíte vašu obývačku útulnejšou aj s malými zmenami. Čo dokáže urobiť rozdiel?
Vyzerá, akoby tu bola odjakživa. Dedinská usadlosť, z ktorej cítiť čaro vidieka, stála majiteľov 1 230 000 eur
Vyzerá, akoby tu bola odjakživa. Dedinská usadlosť, z ktorej cítiť čaro vidieka, stála majiteľov 1 230 000 eur
Nové okná už musia mať záruku 20 rokov
Nové okná už musia mať záruku 20 rokov
Týmto spôsobom môžete vypestovať chutnú zeleninu a netreba ani rýľovať! Prečo je metóda no-dig podľa záhradkárov taká dobrá?
Týmto spôsobom môžete vypestovať chutnú zeleninu a netreba ani rýľovať! Prečo je metóda no-dig podľa záhradkárov taká dobrá?

Pre kutilov

Zabudnite na klasický substrát! Čo by mal vedieť o pestovaní orchideí každý začiatočník?
Zabudnite na klasický substrát! Čo by mal vedieť o pestovaní orchideí každý začiatočník?
Izbové rastliny
Nová fasáda ich stála iba 9 €! Svojpomocne a bez úverov zrekonštruovali ruinu na konci dediny Polom
Nová fasáda ich stála iba 9 €! Svojpomocne a bez úverov zrekonštruovali ruinu na konci dediny Polom
Chalupa
Komfort na dosah ruky: diaľkovo ovládané strešné okná pre každého
Komfort na dosah ruky: diaľkovo ovládané strešné okná pre každého
Strecha
Vyprážané kuracie stehná, po ktorých si budete oblizovať prsty? Pozrite si tento postup
Vyprážané kuracie stehná, po ktorých si budete oblizovať prsty? Pozrite si tento postup
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Budapest Central European Fashion Week: Slovenskí módni dizajnéri predstavili svoje kolekcie s dôrazom na remeslo
Móda
Budapest Central European Fashion Week: Slovenskí módni dizajnéri predstavili svoje kolekcie s dôrazom na remeslo
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Katastrofálna údržba 50-ročných bytoviek
Domáce
Katastrofálna údržba 50-ročných bytoviek je RULETA s vlastným zdravím: Experti varujú, toto čím skôr napravte!
Dajú mu večné zbohom:
Domáce
Dajú mu večné zbohom: Košice sa lúčia s rómskym kráľom, veľkolepý SPRIEVOD mestom a štyri kone pred truhlou!
Donald Trump
Zahraničné
Trump už má toho dosť! Vojna v Iráne sa blíži: Má ísť o plnohodnotnú operáciu
Americká delegácia sa účastní
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Vojna na Ukrajine narazila na strategický pat: Rokovania v Ženeve boli ťažké

Ďalšie zo Zoznamu