Precedens v EÚ: Súd prikázal X sprístupniť volebné dáta v Maďarsku výskumníkom

BERLÍN - Nemecký odvolací súd nariadil sociálnej platforme X miliardára Elona Muska, aby poskytla overeným výskumníkom prístup k verejne dostupným údajom týkajúcich sa aprílových parlamentných volieb v Maďarsku. Súd rozhodnutím, proti ktorému sa už nemožno odvolať, stanovil precedens pre uplatňovanie nariadenia EÚ o digitálnych službách (DSA), informovala agentúra Reuters. Hovorca súdu v stredu potvrdil, že rozsudok vstúpil okamžite do platnosti.
Žalobu voči sieti X podali organizácie Democracy Reporting International (DRI) a Society for Civil Rights (GFF). Súd nižšej inštancie najprv rozhodol, že jurisdikciu v tomto prípade majú úrady v Írsku, kde má Muskova platforma svoje sídlo v rámci EÚ. Podľa odvolacieho súdu v Berlíne však môže konať aj nemecká justícia, ak sa to týka problému na miestnej úrovni. Verdikt berlínskeho súdu vyžaduje, aby X sprístupnila informácie, ako je dosah a aktivita príspevkov na platforme súvisiacich s parlamentnými voľbami v Maďarsku, ktoré sú naplánované na 12. apríla, uviedla v utorok večer organizácia DRI.
Rozhodnutie je považované za míľnik
Rozhodnutie odvolacieho súdu je podľa Reuters považované za míľnik v implementácii nariadenia DSA, ktoré určuje veľkým internetovým platformám povinnosť poskytovať výskumníkom prístup k údajom na monitorovanie rizík, medzi ktoré patria dezinformácie, nenávistné prejavy či manipulácia volieb. DRI a GFF predtým neuspeli s podobnou žalobou voči X na získanie dát k voľbám do nemeckého Spolkového snemu v roku 2025. Berlínsky súd teraz rozhodol v prospech oboch organizácií a konštatoval, že nedodržanie povinností zo strany sociálnej siete ovplyvnilo ich schopnosť vykonávať výskum v Nemecku.
Právnik Joschka Selinger z GFF uviedol, že proti rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie a dá sa vymáhať uložením pokút v prípade, ak X nesplní dané podmienky. Zástupcovia DRI tvrdili, že rozhodnutie uľahčí občianskych iniciatívam v celej Európe presadzovanie digitálnych práv prostredníctvom národných súdov. Podľa odborníkov ide tiež o signál pre platformy, že ak neumožnia výskumníkom prístup, môže to mať právne dôsledky v členských štátoch EÚ. Strana Fidesz premiéra Viktora Orbána bude v aprílových voľbách čeliť dosiaľ zrejme najsilnejšiemu súperovi, opozičnému zoskupeniu TISZA pod vedením Pétera Magyara, ktorá vedie vo väčšine prieskumov verejnej mienky. Mnohí voliči sú však podľa Reuters naďalej nerozhodnutí.