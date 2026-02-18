Spoveď hrdinu: Odzbrojil transrodového VRAHA na hokejovom zápase! Tragédiu spôsobili kopačky od manželky

PAWTUCKET - Počas mládežníckeho hokejového turnaja v americkom Rhode Islande sa z bežného diváka stal človek, ktorý zabránil ďalšej streľbe. Muž, ktorý útočníkovi chytil zbraň, dnes hovorí o sekundách rozhodnutia a následkoch, ktoré si odniesol na vlastnom tele.
Sekundy, ktoré rozhodli
Michael Black sedel v hľadisku zimného štadióna Lynch Arena, kde povzbudzoval syna svojho priateľa na turnaji stredoškolákov. V pondelok popoludní však pokojnú atmosféru prerušila streľba.
„Najprv som si myslel, že niekde praskajú balóny,“ opísal Black pre televíziu WCVB. „Keď som však počul ďalší zvuk, uvedomil som si, že to balóny nie sú.“
V tom momente už 56-ročný Robert Dorgan strieľal na členov vlastnej rodiny a ich známeho. Na mieste zomreli jeho bývalá manželka Rhonda Dorgan a ich 23-ročný syn Aidan Dorgan.
„Išiel som po zbrani“
Keď Black zbadal strelca, poslal manželku a priateľa preč a sám sa rozbehol smerom k nemu. Priznáva, že zaváhal len na zlomok sekundy.
„Na videu je vidieť, že som sa na chvíľu zastavil,“ povedal. „Čakal som, kým sa ľudia rozbehnú preč. A potom som skočil.“
Rozhodujúci moment opísal jednoducho: „Len som natiahol ruku a išiel po zbrani. Ruka sa mi však zasekla.“
Jeho ľavá ruka sa dostala do priestoru záveru pištole, čím zabránila ďalšiemu výstrelu. K Blackovi sa okamžite pridali ďalší diváci, ktorí sa pokúsili útočníka spacifikovať, hoci sa opakovane snažil stlačiť spúšť.
Zbrane, zásobníky a samovražda
Počas zápasu s útočníkom z neho vypadli ďalšie zásobníky s muníciou. Napriek snahe prítomných však Dorgan vytiahol druhú zbraň a na mieste si vzal život.
Vyšetrovatelia potvrdili, že bol ozbrojený pištoľou Glock kalibru 10 mm a zbraňou SIG Sauer P226. Polícia označila incident za „cielený útok“.
Zranenia a uznanie od úradov
Michael Black po zásahu skončil so siedmimi stehmi na ruke, ktorou chytil zbraň, a s popáleninou na tvári, spôsobenou vystrelenou nábojnicou. Napriek tomu tvrdí, že konal inštinktívne a bez akéhokoľvek výcviku.
Šéfka polície v Pawtuckete Tina Goncalves na tlačovej konferencii ocenila „dobrého Samaritána“, ktorý sa pokúsil strelca zneškodniť. Primátor mesta Donald Grebien vyzdvihol odvahu troch ľudí, ktorí sa do zápasu s útočníkom zapojili, a vyhlásil, že ich konanie „zachránilo životy“.
„Nie som hrdina“
Sám Black však takéto označenie odmieta. „To slovo na mňa nesedí,“ povedal. „V mojom živote sú skutoční hrdinovia a ja sa medzi nich nepočítam.“
Obete útoku
Okrem dvoch obetí na životoch utrpeli strelné zranenia aj rodičia Rhondy Dorganovej – Linda Dorgan a Gerald Dorgan – a rodinný priateľ Thomas Geruso. Všetci boli prevezení do nemocnice.