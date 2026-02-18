AKTUÁLNE Požiar v Lemešanoch: Bytový dom zachvátili plamene, na mieste zasahujú hasiči

Ilustračné foto (Zdroj: Topky)
LEMEŠANY - V Lemešanoch (okres Prešov) horí bytový dom. Zasahujú tam hasiči. Potvrdili to z Operačného strediska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove.
Na mieste požiaru zasahuje deväť hasičov s tromi kusmi hasičskej techniky, priblížili. Ako uviedol starosta obce Lemešany Marko Bučko, ide o bytovku s 12 bytmi, v ktorých býva približne 144 ľudí.
„Začal horieť byt na prízemí. Detaily ešte nevieme, čo sa vlastne udialo, ale zadymilo to komplet celú bytovku. Všetci ľudia sú v kultúrnom dome. Nevieme, či sa budú môcť vrátiť do bytov. Požiar je uhasený a čakáme na zisťovateľa príčin požiaru, aby prezrel, z čoho vznikol požiar. Potom sa pôjdeme pozrieť, v akom je to stave a uvidíme, čo bude,“ povedal Bučko.