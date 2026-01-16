Slováci a Gruzínec si zavarili! FOTO Kradnutý luxusný Mercedes chceli dostať cez poľské hranice, stráž ich stopla

TERESPOL - Na cestnom hraničnom priechode v poľskom Terespole sa skončila jazda trojice mužov, ktorí sa pokúšali vyviezť z Poľska luxusné vozidlo Mercedes Benz z roku 2025. Auto v hodnote približne 500‑tisíc PLN (takmer 119-tisíc eur) bolo v databáze vedené ako kradnuté, čo príslušníci Nadbužanskej pohraničnej stráže odhalili počas bežnej hraničnej kontroly. Informovala o tom poľská pohraničná stráž a šéf HAKA Štefan Farkaš.
"Na cestnom hraničnom priechode v Terespole, v smere výjazdu z Poľska, príslušníci NOSG prerušili cestu dvom občanom Slovenska a jednému občanovi Gruzínska. Počas kontroly vykonávanej pohraničnou strážou bolo zistené, že preverované vozidlo je v databázach vedené ako stratené na území Poľska. Okrem toho občan Gruzínska predložil na kontrolu sfalšovaný vodičský preukaz," opisuje pohraničná stráž.
Mužov následne odovzdali príslušníkom Mestského policajného riaditeľstva v Radome, zatiaľ čo samotné vozidlo putovalo na Okresné policajné riaditeľstvo v Terespole. Polícia začala predbežné konanie, ktoré má objasniť okolnosti krádeže aj pokusu o vývoz vozidla za hranice.
Poľská pohraničná stráž zároveň pripomenula, že len v tomto roku príslušníci Nadbužanskej pohraničnej stráže zaistili ukradnuté vozidlá v celkovej hodnote viac ako 1,3 milióna PLN (cca 309-tisíc eur), čím zabránili ich nelegálnemu vývozu z krajiny.