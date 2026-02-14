Nové mrazivé FOTO a dokumenty v kauze Epstein: VIDEO Tajomná postava vo väzení! DÔKAZY o jeho vražde?

Sobota14. február 2026, meniny má Valentín, zajtra Pravoslav

WASHINGTON - Americké ministerstvo spravodlivosti zverejnilo milióny strán dokumentov o smrti Jeffreyho Epsteina. Materiály obsahujú fotografie z väzenskej cely, falošný rakúsky pas a záznamy o kontaktoch s vplyvnými osobnosťami, čo znovu podnecuje pochybnosti o oficiálnej verzii samovraždy. Špekulácie umocňuje záblesk oranžovej na videu v noci spred dňa smrti Epsteina a taktiež viaceré pochybenia personálu a výpadok kamery.

Americké ministerstvo spravodlivosti tento týždeň zverejnilo ďalšiu rozsiahlu sériu dokumentov a fotografií, ktoré prinášajú doteraz najdetailnejší pohľad na záver života usvedčeného sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina.

Súbor obsahuje snímky z jeho väzenskej cely vytvorené bezprostredne po jeho smrti 10. augusta 2019. Fotografie zachytávajú nielen samotný priestor cely, ale aj lekársky personál pri pokusoch o resuscitáciu alebo lano, ktoré pravdepodobne poslúžilo k samovražde.

Okrem vizuálnych záznamov úrady sprístupnili milióny strán vyšetrovacích spisov, ktoré zahŕňajú policajné hlásenia, poznámky z výsluchov FBI aj predtým dôverné e-maily prokurátorov. Medzi dôkazmi sa objavil aj rakúsky pas vydaný na meno Marius Fortelni, ktorý však obsahuje Epsteinovu fotografiu a uvádza ako miesto pobytu Saudskú Arábiu.

Dokumenty ďalej obsahujú zatýkací rozkaz, register sexuálnych delikventov a početné záznamy o Epsteinových kontaktoch s vplyvnými osobnosťami z radov politikov, biznismenov i celebrít. Zverejnenie materiálov prebieha na základe zákona o transparentnosti v Epsteinovej kauze (Epstein Files Transparency Act), pričom ministerstvo postupne uvoľňuje milióny strán informácií.

Špekulácie a záhadná postava vo väzení počas osudnej noci

Zdanlivo len „záblesk oranžovej“ uprostred betónovej šedej atmosféry pochmúrneho zadržiavacieho centra v New Yorku. Pre niektorých však môže ísť o najvýznamnejšie odhalenie spomedzi troch miliónov dokumentov, ktoré boli nedávno zverejnené v súvislosti s prípadom Jeffrey Epstein, píše Daily Mail, ktorá zverejnila aj časovú os kľúčových okamihov pred smrťou Epsteina.

Tento rozmazaný útržok videozáznamu by totiž mohol vniesť nové svetlo do jednej z najspornejších otázok celého prípadu: aká je pravda o jeho smrti počas čakania na súd pre obvinenia zo sexuálneho obchodovania v auguste 2019.

Podľa dokumentov zverejnených americkým ministerstvom spravodlivosti vyšetrovatelia pri kontrole kamerových záznamov z noci, keď bol Epstein nájdený mŕtvy, zaznamenali nejasný oranžový objekt pohybujúci sa po schodisku smerom k väzenskej časti, kde sa nachádzala jeho cela. Väzni nosili oranžové oblečenie a používali oranžové prikrývky, no tento pohyb bol zaznamenaný o 22.39 h – v čase, keď mali byť všetci zamknutí vo svojich celách. O necelých osem hodín neskôr našli 66-ročného Epsteina bez života v cele v zariadení Metropolitan Correctional Center.

Záhadný „záblesk oranžovej“ je len jedným z mnohých detailov v najnovšej várke dokumentov, ktoré znovu podnecujú pochybnosti o oficiálnom závere, že si Epstein siahol na život. Pozornosť vyvolalo napríklad aj zistenie, že existovalo oficiálne oznámenie o jeho smrti datované ešte pred samotným úmrtím – fakt, ktorý okamžite využili tí, čo sú presvedčení, že bol zavraždený s tichým súhlasom tzv. „deep state“.

Z dokumentov tiež vyplýva, že medzi federálnymi úradmi a Epsteinovými právnikmi prebiehali rozhovory o možnej dohode. Finančník údajne zvažoval spoluprácu s prokuratúrou výmenou za nižší trest a bol pripravený označiť ďalších páchateľov. Otázkou zostáva, koho by menoval – a či o týchto rokovaniach vedeli.

Spisy zároveň oživili špekulácie, že Epstein mohol prať peniaze pre ruské kriminálne skupiny a prípadne zhromažďovať kompromitujúce materiály pre spravodajské služby napojené na Kremeľ.

Kľúčové okamihy pred smrťou Epsteina – časová os

Piatok, 9. augusta 2019

9:00
Po zverejnení stoviek súdnych dokumentov s novými – miestami aj explicitnými – obvineniami zo sexuálneho zneužívania trávi Jeffrey Epstein deň so svojimi právnikmi v konferenčnej miestnosti. Advokát Reid Weingarten neskôr tvrdí, že neprejavoval známky samovražedných úvah.
Zároveň sa v nových spisoch objavuje informácia, že kancelária federálneho prokurátora v New Yorku pripravovala oznámenie o jeho smrti ešte predtým, než k nej došlo. Ministerstvo spravodlivosti to vysvetlilo ako „nešťastný preklep“ v dátume.

16:00
Do služby nastupujú dozorcovia Tova Noel a Ghitto Bonhomme. Napriek tomu, že sa nachádzajú len pár metrov od Epsteinovej cely v zariadení Metropolitan Correctional Center, vynechávajú prvú povinnú kontrolu väzňov. Ide o začiatok série pochybení.

19:00
Noel eskortuje Epsteina späť do cely po tom, čo mu umožnila telefonát s partnerkou. V zázname uvádza, že išlo o pokojný a „príjemný hovor“.

22:00
Väzni majú byť zamknutí vo svojich celách. Dozorcovia opäť nevykonajú povinnú kontrolu, hoci ju zapíšu do dokumentácie.

22:30
Kamera zachytí dozorkyňu Noel, ako krátko prichádza k dverám krídla L, kde sa nachádza Epstein. Ide o posledný oficiálne zaznamenaný pohyb pri vstupe do tejto časti.

22:39
Na zázname sa objavuje „záblesk oranžovej“ na schodisku vedúcom k Epsteinovej cele. Podľa niektorých expertov mohol ísť o väzňa v sprievode, podľa iných o pracovníka väznice s posteľnou bielizňou.

22:41
Video zachytáva ďalšiu postavu prichádzajúcu zo smeru krídla L alebo práčovne. Nie je jasné, či ide o tú istú osobu.

23:58
Začína sa známa „chýbajúca minúta“ z viac než 11-hodinového kamerového záznamu. Neskôr sa uvádza, že išlo o technický reset systému, pričom plný záznam údajne existoval, no v roku 2024 bol zničený, keď sa prípad považoval za uzavretý.

Sobota, 10. august 2019

00:00 – 06:30
Dozor preberá Michael Thomas. Spolu s Noel opakovane neplnia povinné nočné kontroly a zdravotné prehliadky väzňa. Podľa prokurátorov časť služby prespia. Neskôr sú obvinení z falšovania záznamov, no obvinenia sú stiahnuté.

06:30
Dozorcovia vstupujú do krídla, aby rozdali raňajky.

06:33
Thomas nachádza Epsteina bez reakcie na podlahe cely, visieť na provizórnej slučke z plachty. Okamžite spúšťa poplach a priznáva, že kontroly nevykonali.

06:49
Zdravotníci sa snažia o resuscitáciu. Epsteina prevážajú do nemocnice, kde ho o 7:36 vyhlásia za mŕtveho.

13:35
Agentov prichádzajúcich na miesto čaká neporiadok v cele a presunuté dôkazy. Podľa bývalého detektíva pôsobí scéna čiastočne „naarangžovane“. Telo už nie je na mieste, čo komplikuje určenie presného času smrti.

Forenzný patológ Michael Baden neskôr tvrdí, že poranenia krku viac zodpovedajú uškrteniu než samovražde, a vyzýva na opätovné prešetrenie prípadu. Slučka, ktorú mali dozorcovia vidieť, nebola jednoznačne identifikovaná.

Nasledujúce dni

12. august 2019
Generálny prokurátor William Barr priznáva „vážne nezrovnalosti“ vo väznici a hovorí o „perfektnej búrke zlyhaní“.

17. august 2019
Hlavná súdna lekárka v New Yorku rozhoduje, že smrť bola samovražda. Zároveň uvádza, že kamerové záznamy sú príliš nejasné na identifikáciu osôb.

Takmer sedem rokov po jeho smrti preto mnohí stále pevne veria, že bol umlčaný ešte pred začiatkom súdneho procesu. Niektorí ľudia z jeho okolia, vrátane brata Marka či odsúdenej spolupracovníčky Ghislaine Maxwell, otvorene uviedli, že neveria verzii o samovražde. Čím viac sa odhaľuje rozsah Epsteinových kontaktov s vplyvnými a mocnými osobnosťami – ktorých prepojenia bol pripravený zverejniť – tým reálnejšie sa pre časť verejnosti javí možnosť, že niekto z nich sa rozhodol konať skôr, než by finančník prehovoril na súde

