Kočnerove slová v Pezinku: Chystá sa prehovoriť! Súdu poslal jasný odkaz a žiada špeciálnu techniku

PEZINOK - Plánovaný výsluch obžalovaného Mariana Kočnera v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a v prípade prípravy vrážd prokurátorov sa napokon na piatkovom hlavnom pojednávaní Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku neuskutoční. Predseda senátu Miroslav Mazúch vyhovel návrhu obžalovaného, aby sa jeho výsluch presunul na najbližšie hlavné pojednávanie v marci.
Marian Kočner predpokladá, že jeho monologická časť výpovede bude trvať približne 35 minút. Poukázal však na to, že v druhej časti výpovede bude potrebný aj technik, obrazovka a počítač, keďže sa chce zaoberať komunikáciou z aplikácie Threema. Plánuje sa vyjadriť aj k rozhodnutiu Najvyššieho súdu (NS) SR.
Jeho právny zástupca Marek Para povedal, že v rámci výpovede jeho klienta budú prečítané len časti zo šifrovanej komunikácie. „Tým zareagujeme na posledné rozhodnutie NS SR. Súhlasíme s postupom prokuratúry, že následne vykonajú Threemu ako vecný dôkaz od A po Z,“ poznamenal. Marian Kočner navrhol súdu, aby jeho plánovaný výsluch preložil na ďalší pojednávací deň, keďže chce vypovedať kontinuálne. Súd jeho návrhu vyhovel a zároveň mu umožnil v piatok opustiť pojednávaciu miestnosť.
Na piatkovom hlavnom pojednávaní sa oboznamuje výpoveď obžalovanej Aleny Zsuzsová z predchádzajúceho konania. Zároveň je plánovaný výsluch obžalovaného Dušan Kracina. Ten v piatok avizoval, že v tejto časti konania odmietne vypovedať. Výsluch plánuje absolvovať neskôr.
V prípade vraždy Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, čelí obžalobe z jej objednávky dvojica Marian Kočner a Alena Zsuzsová. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na ŠTS. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne.
Pre prípravu vrážd prokurátorov čelia obžalobe okrem Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej aj Dušan Kracina a Darko Dragič. Objednávka na vraždy Maroša Žilinku a Daniela Lipšica mala prísť podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Petra Šufliarskeho v roku 2018. K ich realizácii však nedošlo.