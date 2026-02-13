Tragédia vo francúzskych Alpách! Lavína zmietla troch lyžiarov, zomreli

PARÍŽ - Traja lyžiari v piatok zahynuli po tom, čo ich zmietla lavína v luxusnom francúzskom alpskom lyžiarskom stredisku Val d'Isere pri hraniciach s Talianskom. Informovala o tom agentúra Reuters.
Podľa správcu miestnych zjazdoviek Cedrica Bonnevieho sa incident vyšetruje. Predbežné informácie naznačujú, že jednu z obetí lavína zasiahla vysoko na horskom svahu. Zvyšní dvaja lyžiari sa pohybovali v rámci päťčlennej skupiny pod vedením profesionálneho sprievodcu. Skupina sa nachádza v nižšie položenej časti svahu a blížiacu sa lavínu nevidela.
Príčina vzniku lavíny nie je známa
Príčina vzniku lavíny nie je známa. Francúzska meteorologická služba vo štvrtok upozornila na zvýšené lavínové nebezpečenstvo v oblasti. Počet obetí lavín počas aktuálnej sezóny v Alpách rastie. Celkovo si už vo francúzskych, švajčiarskych a rakúskych Alpách vyžiadali životy viac ako 20 lyžiarov.