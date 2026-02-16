Tragédia pred oslavami v Číne: Výbuch v obchode s ohňostrojmi zabil osem ľudí!

PEKING - Výbuch a požiar v obchode s ohňostrojmi na východe Číny si v nedeľu vyžiadal osem obetí. Ďalší dvaja ľudia utrpeli ľahké popáleniny, napísala dnes agentúra AP. Stalo sa tak pred začiatkom lunárneho Nového roka, v Číne známeho tiež ako jarný festival, ktorý pripadá na utorok.
Za výbuchom v dedine v čínskej provincii Ťiang-su stojí jeden z miestnych, ktorý nesprávne odpálil ohňostroj v blízkosti obchodu. Bez ďalších podrobností to uviedla vláda okresu Tung-chaj. Čínske ministerstvo pre mimoriadne situácie v súvislosti s explóziou vyzvalo všetky regióny, aby posilnili dohľad nad výrobou, prepravou, predajom a používaním ohňostrojov a tým predišli budúcim nehodám. Úrad tiež vo vyhlásení dodal, že skúšanie ohňostrojov a petárd v okolí obchodov by malo byť prísne zakázané a že úrady by tieto slepé miesta mali nájsť a odstrániť.
Odpaľovanie petárd o polnoci na lunárny Nový rok je v Číne tradíciou, ohňostroje však v posledných rokoch na mnohých miestach zakázali, čiastočne kvôli znečisteniu ovzdušia. Niekde sa však môžu zase používať po tom, čo časť správ zákaz vlani zmiernila.