AKTUÁLNE Poplach na sídlisku v Žiline: V bytovke našli nebezpečnú látku! Na mieste zasahujú hasiči

ŽILINA - Žilinskí hasiči zasahujú v pondelok predpoludním pri náleze nebezpečnej látky v bytovom dome na Martinskej ulici na žilinskom sídlisku Vlčince. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.
Ako upresnila krajská hasičská hovorkyňa Mária Pohanková Zahatlanová, na zásah boli vyslaní traja príslušníci HaZZ, ktorí našli dva kilogramy látky, pričom pravdepodobne išlo o ortuť.
„Hasiči vymedzili priestor, skontrolovali hermetické uzavretie látky a odovzdali príslušníkom enviropolície,“ priblížila Pohanková Zahatlanová.