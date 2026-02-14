Ministerstvo školstva reaguje na obavy maturantov: Elektronická forma maturity bude mať aj papierovú podobu

BRATISLAVA - Študenti, ktorí 10. marca maturujú elektronicky, budú mať k dispozícii aj papierové zadanie a odpoveďový hárok. To umožňuje v prípade potreby plynulý prechod na papierovú formu bez zdržania. Uviedli to z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR. Reagovali tak na vyjadrenia Študentskej rady stredných škôl (ŠRSŠ). Tá upozornila na obavy niektorých maturantov po generálnej skúške eMaturity, ktorá sa konala 10. februára. Ako priblížila, zaznievajú aj obavy z technického zabezpečenia na jednotlivých školách.
„Vďaka tomuto dvojitému zabezpečeniu nepovažujeme rozdiely v technickom vybavení škôl za faktor, ktorý by mohol ovplyvniť spravodlivosť alebo porovnateľnosť výsledkov,“ reagovali z ministerstva. Zároveň tvrdia, že generálna skúška prebehla bez vážnych systémových problémov a prípadné ojedinelé technické komplikácie riešili priamo so školami v reálnom čase. „Spätnú väzbu zo škôl, ktorú zbierame prostredníctvom protokolov z testovania, považujeme za veľmi dôležitú a v spolupráci s dodávateľom platformy ju využijeme na ďalšie dolaďovanie procesov a technických nastavení pred riadnym termínom maturity,“ doplnili.
ŠRSŠ v súvislosti s eMaturitou tiež upozornila, že dlhší čas strávený pred monitorom a neustále odpočítavanie času zvyšujú stres a tlak na výkon. Rezort však z podnetov, ktoré zatiaľ dostal od škôl aj samotných žiakov, neeviduje výrazné výhrady voči zobrazovaniu časomiery. Naopak, viacerí žiaci podľa neho uviedli, že im priebežná informácia o zostávajúcom čase pomáha lepšie si rozvrhnúť prácu.
„Časomiera je prirodzenou súčasťou testovacieho prostredia a zaberá na obrazovke minimálny priestor, bez toho, aby zasahovala do textu úloh alebo pôsobila rušivo,“ uviedli z ministerstva. Zároveň potvrdili, že aj pri papierovej forme maturity sú žiaci administrátorom upozorňovaní na blížiaci sa koniec testovania. Elektronická forma teda v tomto smere podľa nich nemení samotný princíp práce s časom, len ho zobrazuje prehľadnejším spôsobom. Úpravu časomiery v tejto fáze neplánujú. Avizovali, že aj túto oblasť však budú ďalej vyhodnocovať na základe skúseností z pilotnej fázy.
Odmietli aj vyjadrenia rady o nerovných podmienkach medzi školami a regiónmi pri elektronickej forme maturity. Ako skonštatovali, na základe dlhodobého monitorovania technického vybavenia škôl, osobných návštev a dát z projektov DigiEDU a DigiNET neevidujú systematické rozdiely medzi jednotlivými regiónmi. Prostredníctvom týchto projektov ministerstva sa na jednotlivé školy dodala technika a infraštruktúra (internet). „Tým sme zabezpečili také podmienky, aby elektronické testovanie a digitálne formy vzdelávania boli dostupné na všetkých školách bez ohľadu na región,“ dodali z rezortu.
Generálna skúška preverila eMaturitu
Zároveň informovali, že údaje o počte študentov prihlásených na elektronickú maturitu v súčasnosti ešte kompletizujú. „Záväzné počty budú známe po uzavretí administrácie a vyhodnotení generálnej skúšky, ktorá bola posledným dôležitým krokom pred finálnym potvrdením účasti. Presné čísla budeme komunikovať hneď, ako budú k dispozícii overené dáta,“ uviedli. Do generálnej skúšky elektronickej maturity sa zapojilo viac ako 97 percent škôl a elektronicky si test vyskúšalo približne 8000 žiakov. Maturovať v externej časti zo slovenského a maďarského jazyka a literatúry elektronicky je možné od tohto školského roka.