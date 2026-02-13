Škandálne priznanie ministra Kennedyho: Vírusov sa nebojím! Šnupal som kokaín zo záchodových dosiek

WASHINGTON - Vyjadrenie, ktoré by ešte pred pár rokmi znelo nepredstaviteľne, dnes obletelo sociálne siete. Minister zdravotníctva USA Robert F. Kennedy mladší v podcaste otvorene opísal svoju minulosť poznačenú tvrdými drogami a vysvetlil, prečo sa nebojí baktérií ani vírusov.
Prekvapivé priznanie v podcaste
Americký minister zdravotníctva Robert F. Kennedy Jr. počas rozhovoru v podcaste priznal, že v minulosti žil spôsobom, ktorý by dnes považoval za extrémne rizikový. Vysvetlil, že práve skúsenosti z obdobia závislosti sú dôvodom, prečo nemá prehnaný strach zo zárodkov či infekcií.
„Nebojím sa baktérií. Kedysi som šnupal kokaín z dosiek na záchode,“ povedal v rozhovore, ktorý bol odvysielaný vo štvrtok 12. februára. Zároveň dodal, že si naplno uvedomuje, aké následky môže neliečená závislosť priniesť. „Viem, že táto choroba ma zabije, ak sa jej nebudem venovať,“ vyhlásil.
Každodenný boj so závislosťou
Kennedy otvorene hovoril o tom, že zotavenie pre neho neznamená jednorazové rozhodnutie, ale dlhodobý proces. Podľa vlastných slov sa denne zúčastňuje stretnutí ľudí s rovnakými problémami, čo považuje za nevyhnutnú súčasť svojho fungovania. „Pre mňa to bol spôsob, ako prežiť a udržať si život pod kontrolou,“ vysvetlil.
Stretnutia pokračovali aj počas pandémie
Minister spomenul, že moderátora podcastu Theo Von spoznal práve na týchto podporných stretnutiach ešte pred pandémiou ochorenia Covid-19. Skupina podľa neho v stretávaní pokračovala aj v čase, keď sa koronavírus rýchlo šíril, čo dnes vyvoláva ďalšie diskusie.
Výrok sa stal virálnym
Úryvok z rozhovoru sa rýchlo rozšíril po sociálnych sieťach a vyvolal búrlivé reakcie. Brad Woodhouse, predstaviteľ Demokratickej strany a šéf organizácie Protect Our Care, vyzval Kennedyho, aby zvážil odstúpenie z funkcie. Kritici zároveň pripomínajú, že Kennedy je dlhodobo kontroverznou postavou aj pre svoje skeptické postoje k očkovaniu.
Minulosť poznačená tvrdými drogami
Kennedy sa však netají tým, že jeho život bol v minulosti výrazne ovplyvnený drogami. Denník USA Today pripomína, že americký minister v minulosti prekonal 14-ročnú závislosť od heroínu. Pre držanie nelegálnych látok bol dvakrát zadržaný políciou.
Dnes však zdôrazňuje, že je viac než štyri desaťročia "čistý" a svoje skúsenosti považuje za varovanie aj motiváciu pomáhať iným, ktorí bojujú s rovnakou chorobou.