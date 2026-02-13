Fico na summite EÚ: Ceny elektriny treba odpojiť od plynu a zaviesť prázdniny na emisné povolenky

BILZEN-HOESELT - Jediná konkrétna vec, ktorá vo štvrtok na neformálnom summite EÚ na zámku Alden Biesen odznela, bol návrh na oddelenie plynu od elektriny pri stanovovaní cien. Uviedol to predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) po skončení rokovaní, informuje spravodajca.
Fico na palube lietadla novinárom pripomenul, že padlo rozhodnutie, že na najbližšom summite v marci predloží predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová súhrn opatrení, ktoré majú viesť k zvýšeniu konkurencieschopnosti EÚ ako takej. Uviedol, že padla veta, že najzávažnejší problém, ktorý musí Únia riešiť okamžite, sú vysoké ceny energie. Zvyšovať konkurencieschopnosť možno aj strednodobými alebo dlhodobými opatreniami, ale nás všetkých trápia ceny elektrickej energie.
„Privítal som, že existuje zhoda minimálne pokiaľ ide o urgentnosť. Opäť som použil ako príklad to, čo sme urobili v súvislosti so Slovalcom, kedy predchádzajúca vláda nepomohla tejto spoločnosti a tá musela zavrieť výrobu kvôli vysokým cenám elektriny,“ povedal. Dodal, že namiesto fabriky, ktorá vyrábala obrovské množstvá primárneho hliníka, EÚ teraz dováža niekoľko miliónov ton hliníka z Číny.
Emisný systém sa stal nástrojom špekulácií
Fico na summite podporil českého premiéra Andreja Babiša, ktorý kritizoval systém predaja emisných povoleniek (ETS 1). „Argumentovali sme tým, že emisné povolenky sa stali predmetom špekulácií, že zdražujú cenu elektrickej energie. Padali rôzne návrhy, napríklad zastropovať maximálnu cenu takejto emisnej povolenky na 30 - 40 eur. Ja som hovoril o štvor-, päťročných prázdninách. Ale sú krajiny, ktoré nechcú tento systém opustiť a bude veľmi komplikované presadiť akúkoľvek revíziu,“ vysvetlil Fico.
Premiér dodal, že bude aj naďalej vyvíjať aktivity vo vzťahu k Európskej komisii, podá návrh na zavedenie prázdnin pokiaľ ide o emisné povolenky a pripomenul, že viacerí premiéri mali výhrady k fungovaniu ETS 1, dokonca aj premiéri veľkých štátov.
Obrovské rozdiely v cenách európskej elektriny
Podľa jeho slov lídri mali vážne výhrady k tomu, že sú obrovské rozdiely v cenách elektriny v Európe a že nefunguje jednotný trh s elektrinou. Kým štáty ako Španielsko a Francúzsko majú cenu elektrickej energie na úrovni 50 alebo 60 eur za megawatt, tak Česko a Slovensko nad 100 eur a niektoré krajiny sa blížia k hranici 200 eur.
„Jediná konkrétna vec, ktorá tam padla, je, že keď sa stanovuje cena elektriny, tak sa oddelí elektrina od plynu, pretože referenčná cena plynu je dôležitá pre stanovovanie ceny elektrickej energie. Nazýva sa to dekapling. Dúfam, že takéto niečo eurokomisia navrhne, hoci to bude komplikované presadiť v praxi,“ odkázal. Z ostatných tém spomenul, že lídri hovorili o zjednodušovaní a odstraňovaní bariér. Taliansky expremiér Enrico Letta predstavil novú koncepciu jednotného trhu, kde sú podľa Fica rôzne zaujímavé veci, ale ide o projekty na niekoľko rokov, ktoré neriešia momentálnu situáciu.
„Minimálne sme dnes všetci odišli zo summitu s tým, že ak niečo neurobíme s cenami elektrickej energie, tak urobíme z Európskej únie kultúrny skanzen, ktorý budú navštevovať bohatí Číňania,“ povedal Fico na záver, pričom skonštatoval, že eurokomisia sa ocitla pod tlakom a bude musieť prísť s nejakými riešeniami. „Možno sa urobia nejaké drobné úpravy, ale nečakám, že by došlo k takým opatreniam, ktoré by zabezpečili férovosť, že by tie ceny elektriny boli v rámci Európy rovnaké. Naďalej podľa mňa budú veľké regionálne rozdiely,“ dodal.
Fico na neformálnom summite EÚ navrhol prázdniny pre predaj emisných povoleniek
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) po skončení neformálneho summitu EÚ na zámku Alden Biesen v Belgicku zdôraznil, že mechanizmus predaja emisných povoleniek (ETS 1), ale aj ten rozšírený na dopravu a bývanie (ETS 2), je nevhodný v súčasnej krízovej dobe v EÚ a mal by minimálne podliehať „prázdninám“. Informuje o tom spravodajca.
Fico uviedol, že český premiér Andrej Babiš mal pravdu, keď na summite tvrdil, že zavedenie systému ETS 1 bolo nepripravené a neexistovali žiadne dopadové štúdie. Analýza Európskej komisie (EK) spred niekoľkých rokov hovorila, ako bude cena emisných povoleniek stúpať, že v roku 2042 by mala byť hodnota emisnej povolenky na úrovni 80 eur. No už v roku 2026 je jej cena takmer 90 eur.
„Nie je možné robiť to na národnej úrovni, že nejaká krajina si to zastropuje alebo nie. To musí byť zastropované pre celú EÚ,“ uviedol Fico s odkazom na Babišov návrh zastropovať ceny povoleniek. „Musíme jednoznačne povedať, že tento systém nám nevyhovuje, nie je dobrý a spôsobuje také navyšovanie cien elektrickej energie, že sme nekonkurencieschopní,“ dodal.
Povolenky na bývanie zasiahnu bežných ľudí
Uviedol, že na summite sa spomínal aj systém ETS 2, povolenky z emisií, ktoré sa týkajú dopravy a bývania, čo podľa neho ovplyvňuje fyzické osoby. „Tento systém bol zavedený v nevhodnom čase, keď je kríza a nedarí sa nám,“ upozornil. Fico ocenil, že zavedenie systému ETS 2 bolo o jeden rok posunuté, ale tvrdí, že minimálne krajiny Vyšehradskej štvorky (V4) ho chcú definitívne zrušiť alebo odložiť aspoň do roku 2030, kým sa situácia nezastabilizuje.
„Systém ETS je problém. To je jednotka a potom je dvojka. My hovoríme, že najlepšie by bolo zastaviť implementáciu tohto systému na niekoľko rokov, aby sa firmy mohli nadýchnuť. Vtedy by cena elektrickej energie bola podstatne nižšia,“ vysvetlil premiér. Pripomenul, že Babiš v liste pre eurokomisiu upozornil na oveľa vyššie ceny, ako exekutíva EÚ predpokladala v roku 2020. „Neviem, s čím príde predsedníčka Európskej komisie, pretože ona musí prísť s nejakým návrhom,“ povedal.
Fico v tomto kontexte priznal, že sa mu páči iniciatíva rakúskeho spolkového kancelára Christiana Stockera, ktorý hovorí, že nemožno takto fungovať, keď sú štáty stále odkázané na to, čo urobí eurokomisia. „Európska rada, ako najvýznamnejší politický orgán, nemá možnosť návrhovej iniciatívy, my nemôžeme prísť s návrhom nejakej legislatívy. To by si ale vyžadovalo zmenu základných zmlúv, čo je jednoducho nemožné. Tým len označujem, že momentálny stav, kedy sme úplne závislí od toho, čo predloží Európska komisia, nie je celkom dobrý,“ povedal Fico v závere.