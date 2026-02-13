Koniec bytových zlodejov! Polícia v Partizánskom chytila Gruzíncov: Vykrádali byty po celom Slovensku

PARTIZÁNSKE - Polícia obvinila dvojicu Gruzíncov z trestného činu porušovania domovej slobody v súbehu s trestným činom krádeže spáchaného formou spolupáchateľstva. Podozriví sú z rozsiahlej majetkovej trestnej činnosti v rámci celého územia SR, pred zadržaním sa vlámali do bytu v Partizánskom, kde kradli. Informovala o tom v piatok trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Mužov polícia obmedzila na osobnej slobode a zadržala v utorok (10. 2.) v Partizánskom na základe rozsiahlej operatívno-pátracej činnosti, ktorá bola zameraná na odhaľovanie majetkovej trestnej činnosti, konkrétne krádeží vlámaním do bytov na viacerých miestach v SR. „Prípad si prevzal starší vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície KR PZ v Trenčíne, nakoľko existuje podozrenie, že ide o zahraničnú skupinu páchateľov dôvodne podozrivých z rozsiahlej sériovej majetkovej trestnej činnosti v rámci celej SR,“ priblížila Klenková.
Následnými procesnými úkonmi podľa nej polícia potvrdila, že pred zadržaním obaja podozriví spáchali krádež vlámaním do bytu v Partizánskom, pričom ukradnuté finančné prostriedky a ďalšie veci z krádeže mali pri zadržaní políciou pri sebe. „Policajný vyšetrovateľ mužov obvinil a zároveň spracoval podnet na ich väzobné stíhanie, o ktorom bude rozhodovať súd. Kolegovia z odboru kriminálnej polície KR PZ v Trenčíne budú preverovať aj ďalšie obdobné skutky, ktoré môžu súvisieť s trestnou činnosťou obvinených,“ dodala Klenková.
Na operatívno-pátracej činnosti sa podieľali policajti z odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Trenčíne v spolupráci s kolegami z odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva (OR) PZ v Trnave, Nových Zámkoch, Leviciach a z odboru kriminálnej polície OR PZ a KR PZ v Nitre.