MIMORIADNE Slovenský gigant medzi operátormi hlási veľký výpadok

BRATISLAVA - Koncom pracovného týždňa jedného z populárnych poskytovateľov televízneho príjmu a internetu zasiahol masívny výpadok. Zákazníci sa už vo veľkom sťažujú a zdieľajú SMS-ky, ktoré dostali do svojich mobilov.
Množstvo nahlásení nefunkčného internetu u operátora Orange začali ľudia húfne nahlasovať krátko pred pol desiatou doobeda.
Neskôr sa začali objavovať už aj prvé SMS správy. Ide o výpadok služieb Orange Doma, kde sa hovorí o internete, televízii a pevnej linke.
Výpadok podľa všetkého stále trvá a technici momentálne pracujú na náprave.
