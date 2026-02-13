MIMORIADNY ONLINE Štyria zranení po útoku na Odesu! Milióny Ukrajincov sú bez prúdu pre kritický deficit

KYJEV - Bez ohľadu na rastúce teploty ukrajinské elektrárne poškodené ruskými útokmi stále nedodávajú dostatok elektrickej energie na pokrytie potrieb ukrajinských občanov. Vo štvrtok na to upozornil minister energetiky Denys Šmyhaľ. Informuje o tom agentúra DPA. Situáciu sledujeme online.
6:10 Pri ruskom útoku na energetickú infraštruktúru v Odese sa zranili štyria ľudia. Štyria ľudia utrpeli zranenia po tom, čo ruské sily počas noci z 12. na 13. februára zasiahli energetické zariadenia a ďalšiu kritickú infraštruktúru v Odese, uviedli regionálni predstavitelia.
Poškodené ukrajinské elektrárne stále nedodávajú dostatok energie
Predpokladaná maximálna spotreba je v súčasnosti 16,4 gigawattu, pričom Ukrajina má k dispozícii len 12,3 gigawattu, informoval Šmyhaľ na zasadnutí parlamentného výboru pre energetiku. Z tohto objemu 7,5 gigawattu vyprodukovali jadrové elektrárne, zhruba dva gigawatty pochádzajú z dovozu, 1,6 až 1,7 gigawattu vyprodukovali slnečné elektrárne a zvyšných 800 megawattov tepelné elektrárne.
Minister dúfa, že na jar začnú viac elektriny vyrábať aj vodné elektrárne a potencionálne rezervy vidí aj Rivnenskej jadrovej elektrárni. DPA pripomína, že pre nedostatočné dodávky sú milióny Ukrajincov bez elektriny aj viac ako 20 hodín denne. Zlepšenie situácie sa do jari neočakáva.
V uplynulom období územie Ukrajiny zasiahli silné mrazy a z viacerých miest hlásili teploty hlboko pod mínus 10 stupňov Celzia. Pri takýchto teplotách energetické potreby krajiny stúpli na 18 gigawattov.