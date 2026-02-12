Bangladéšsky líder Júnus označil voľby za koniec nočnej mory v krajine

DHÁKA - Dočasný bangladéšsky premiér Muhammad Júnus označil vo štvrtok parlamentné voľby za koniec „nočnej mory“ a nový začiatok pre krajinu. Informuje správa agentúry AFP.
„Toto je deň slobody,“ povedal 85-ročný nositeľ Nobelovej ceny za mier po tom, čo odovzdal svoj hlas vo voľbách v hlavnom meste Dháka. „Týmto sme ukončili nočnú moru a začali nový sen,“ dodal. Voliči v Bangladéši vo štvrtok hlasujú v prvých parlamentných voľbách od pádu vlády premiérky Hasíny Vadžídovej, ktorá v auguste 2024 ušla z vlasti pod tlakom masových protestov. Tie sprevádzali násilnosti zo strany bezpečnostných zložiek. V júli a auguste 2024 pri nich podľa OSN zahynulo 1400 ľudí. V súvislosti so zásahmi bezpečnostných zložiek počas protestov osobitný tribunál v Bangladéši odsúdil v novembri 2025 v neprítomnosti zosadenú expremiérku na trest smrti obesením za zločiny proti ľudskosti.
Najväčšia bangladéšska islamistická politická strana Džamáate islámí nemá na svojej kandidátnej listine žiadne kandidátky, pričom jej členovia naznačili, že spoločnosť nie je pripravená na ženy v politike. AFP pripomína, že Bangladéš dlhé roky viedli ženy vrátane Vadžídovej a jej predchodkyne v úrade Chálidy Zijáovej. Samotný Júnus sa vyjadril, že zdedil „úplne rozpadnutý“ systém verejnej správy a súdnictva, ktorý si vyžaduje komplexnú revíziu.
Júnus presadzuje reformnú chartu
Júnus presadzuje reformnú chartu pre demokratické zmeny, ktorá má podľa neho zabrániť návratu k autokratickej vláde jednej strany. Navrhuje obmedzenie funkčného obdobia premiérov, vytvorenie hornej komory parlamentu, silnejšie prezidentské právomoci a väčšiu nezávislosť súdnictva. Okrem parlamentných volieb sa voliči zúčastňujú aj na referende o tom, či túto chartu podporia. Júnus, ktorý sa po voľbách chystá skončiť vo funkcii, propagoval chartu ako určujúci odkaz svojej dočasnej administratívy. „Odtiaľto začneme našu cestu k novému Bangladéšu,“ vyhlásil a vyzval všetkých voličov aj na účasť v spomínanom referende.
Na platnosť jeho výsledku je potrebná jednoduchá väčšina voličov. Uvádza sa v ňom, že bude „záväzné pre strany, ktoré vyhrajú“ voľby. Ak sa väčšina vyjadrí za zmeny, bude ich musieť ratifikovať aj nový parlament. Navrhované opatrenia, ktoré sú súčasťou referenda, zahŕňajú vytvorenie nových ústavných orgánov a zmenu parlamentu z jednokomorového na dvojkomorový, pričom horná komora by mala právomoc meniť ústavu cez väčšinové hlasovania.