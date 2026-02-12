Prezident Herzog otvorene: Antisemitizmus v Austrálii je desivý

CANBERRRA - Antisemitizmus v Austrálii je podľa slov izraelského prezidenta Jicchaka Herzoga „desivý“, no väčšina ľudí chce dobré vzťahy. Herzog sa tak vyjadril vo štvrtok, na záver svojej štvordňovej návštevy Austrálie. Informuje správa agentúry AFP.
Cieľom Herzogovej návštevy bolo ponúknuť útechu židovskej komunite v Austrálii po masovej streľbe na pláži Bondi v Sydney zo 14. decembra 2025, pri ktorej počas osláv sviatku Chanuka zahynulo 15 ľudí. Jeho návšteva však podnietila protesty vo viacerých austrálskych mestách vrátane Sydney, kde polícia v pondelok použila proti demonštrantom obranný sprej.
Vlna antisemitskej nenávisti
Herzog pred svojou štvrtkovou zástavkou v Melbourne pre televíziu Channel Seven povedal, že „vlna“ antisemitskej nenávisti v Austrálii vyvrcholila 14. decembra vraždami na pláži Bondi. „Je to desivé a znepokojujúce,“ povedal izraelský prezident. „Ale je tu aj tichá väčšina Austrálčanov túžiaca po mieri, ktorí rešpektujú židovskú komunitu a, samozrejme, chcú dialóg s Izraelom,“ konštatoval. Podľa jeho slov priniesol „posolstvo dobrej vôle ľudu Austrálie“. Zároveň vyjadril nádej, že dôjde k zmene a že sa situácia upokojí. Hezorg sa vo štvrtok v Melbourne zúčastnil na podujatí židovskej komunity. Pred budovou, kde sa podujatie konalo, sa protestujúci mávajúci palestínskymi vlajkami dostali do konfrontácie s políciou.
Izraelský prezident na tomto podujatí povedal že demonštranti pred budovou by mali „ísť protestovať pred iránske veľvyslanectvo“. Austrálska vláda minulý rok obvinila Irán z organizovania nedávnej vlny antisemitských útokov a vyhostila iránskeho veľvyslanca. Stanica ABC pred Herzogovým príchodom informovala o tom, že na budove Univerzity v Melbourne sa objavili graffiti s nápisom „Smrť Herzogovi“.
Mnoho židovských Austrálčanov Herzogovu návštevu privítalo. Predstaviteľ Executive Council of Australian Jewry (ECAJ), organizácie zastrešujúcej viac ako 200 židovských organizácií v Austrálii uviedol, že návšteva izraelského prezidenta „pozdvihne ducha utrápeného spoločenstva“. Niektorí členovia komunity však nesúhlasili s jeho návštevou. Židovská rada Austrálie vyhlásila, že Herzog nie je vítaný pre svoju úlohu pri „pokračujúcom ničení Gazy“.