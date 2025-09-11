Varovanie ruského ideológa: TOTO si myslí o dronoch v Poľsku! Je to výstraha pre EÚ

MOSKVA - Ruský ideológ Alexandr Dugin reagoval na incident s dronmi, ktoré prenikli do Poľska. Podľa neho existujú tri možné vysvetlenia, pričom hneď prvé označil za ruské varovanie Európskej únii. V komentári zároveň spomenul aj európske hlavné mestá, ktoré by sa mohli stať cieľom útokov.
„Mohlo to byť varovanie pre EÚ“
Dugin vo svojom stredajšom texte napísal, že drony mohli byť úmyselným signálom z Moskvy. „Keby sme boli ako Izrael, celé vedenie Ukrajiny by už dávno bolo zlikvidované a presne mierené rakety by zasiahli Rzeszów, Varšavu, Berlín, Paríž a Londýn. Nie sme Izrael – aspoň zatiaľ,“ uviedol.
Podozrenie z provokácie
Ako druhú možnosť predstavil teóriu, že za incidentom stojí Kyjev s cieľom vtiahnuť Európsku úniu priamo do vojny. „Ak by to bola provokácia, už by sme od rána zo všetkých strán hlasno popierali vinu. To sa nestalo. Možno aj preto, že výsledok je pre nás prijateľný,“ doplnil.
„Možno sa nestalo vôbec nič“
Tretiu verziu Dugin opísal ako „banálnu paniku“. Tvrdí, že mohlo ísť len o úlomky či malé výbuchy, ktoré Poliaci zveličili. „Ak sa nič nestalo, tak nech sa bijú so svojimi halucináciami – až kým nepríde niečo skutočné,“ napísal. Realita je však iná: drony prenikli hlboko na poľské územie a v meste Wyryki poškodili dom aj automobil staršieho manželského páru.
Poľsko a Nemecko hovoria o ruskom útoku
Na rozdiel od Duginových úvah považujú západní politici incident za jasne cielenú akciu Moskvy. Poľský vicepremiér Krzysztof Gawkowski aj nemecký minister obrany Boris Pistorius označili útok dronmi za plánovaný krok Ruska. Ministerstvo zahraničia v Moskve však akékoľvek obvinenia odmietlo ako „mýty“.