Problém s medveďmi! Odľahlá dedinka v Kosove požiadala o pomoc

PRIŠTINA - Obyvatelia malej horskej dediny Bellobrad na juhu Kosova požiadali úrady o pomoc pri riešení problému s medveďom hnedým, ktorý sa v tejto odľahlej lokalite objavuje čoraz častejšie.Informuje správa agentúry AFP.
Dedina Bellobrad, ktorá má približne 700 obyvateľov a leží neďaleko albánskych hraníc, je obklopená hustými lesmi a podľa francúzskej tlačovej agentúry tam návštevy medveďov nie sú ničím nezvyčajným. Miestni obyvatelia však tvrdia, že v poslednom čase sa tieto zvieratá, ktoré sú v Kosove chránené, stávajú čoraz bezočivejšími.
Videá medveďov, ktoré natočili miestni obyvatelia, sa na sociálnych sieťach stali virálnymi. Na jednom zo záberov vidno niekoľko medveďov, ako sa potulujú po dvoroch, prevracajú veci a hľadajú potravu. Miestna základná škola v utorok požiadala políciu, „aby okamžite prijala bezpečnostné opatrenia na elimináciu alebo premiestnenie medveďov“. „Prítomnosť týchto divokých zvierat predstavuje vážne riziko pre našich študentov, zamestnancov a všetkých obyvateľov dediny,“ uviedla škola v liste s tým, že najväčšie riziko medvede predstavujú najmä v ranných a popopudňajších hodinách, keď deti chodia do a zo školy.
Starosta obce Dragaš, pod ktorú Bellobrad patrí, však uviedol, že požiadal o pomoc miestne poľovnícke združenie. „Dohodli sme sa, že poľovnícke združenie bude v spolupráci s mestskými úradmi monitorovať situáciu v teréne a hlásiť všetky prípady výskytu medveďov v obývaných oblastiach," napísal na Facebooku.