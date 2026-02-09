Ministerstvo zdravotníctva chce určiť minimálne požiadavky pre ambulancie asistenčnej zdravotnej služby

BRATISLAVA - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR chce určiť minimálne požiadavky na materiálno-technické vybavenie a personálne zabezpečenie ambulancie asistenčnej zdravotnej služby. Vyplýva to z návrhu vyhlášky, ktorý rezort predložil do medzirezortného pripomienkového konania.
„Cieľom tejto úpravy je vytvoriť právny rámec pre fungovanie novej formy zdravotnej služby, ktorá bude určená najmä na zabezpečenie veľkých spoločenských a kultúrnych podujatí, repatriačných transportov a plánovaných medziklinických transportov pacientov,“ uviedlo ministerstvo. Ministerstvo pripomenulo, že návrh vyhlášky nadväzuje na novelu zákona o záchrannej zdravotnej službe z apríla 2025, pričom doteraz právna úprava neurčovala minimálne požiadavky na vybavenie týchto ambulancií. Zavedenie tohto typu ambulancie má podľa rezortu prispieť k odľahčeniu systému záchrannej zdravotnej služby a jeho uvoľneniu pre kritické stavy.
Posádku majú tvoriť minimálne dvaja členovia
Posádku majú tvoriť minimálne dvaja členovia, vodič a zdravotnícky záchranár alebo lekár. Lekár má byť prítomný v prípadoch, keď si to vyžaduje zdravotný stav pacienta. Úprava zároveň stanovuje podrobnosti o označovaní ambulancie a ochranného odevu jej zamestnancov. Ambulancia má byť v cestnej premávke odlíšiteľná nápisom „Asistenčná zdravotná služba“ a ochranný odev zamestnancov označený menovkou aj nápisom na chrbte. Vyhláška určuje, že ambulancia musí byť vybavená napríklad transportnou technikou, kyslíkovými fľašami, defibrilátorom či monitorovacím zariadením na sledovanie životných funkcií. Súčasťou povinnej výbavy má byť aj vybavenie liekmi uvedenými v návrhu vyhlášky.
Ministerstvo v návrhu spresnilo, že poskytovanie tejto zdravotnej služby môže byť financované buď prostredníctvom komerčných zmlúv, alebo v konkrétnych prípadoch cez verejné zdravotné poistenie. „Tento hybridný model financovania vytvára priestor pre flexibilitu a adaptabilitu služieb na základe konkrétneho využitia,“ spresnilo. Stanovenie minimálnych štandardov podľa rezortu zároveň vytvára dodatočné nároky na vstup do tohto segmentu trhu. „Pre podnikateľov to znamená potrebu investícií do vozového parku, zdravotníckeho vybavenia a odborného personálu vrátane záchranárov, lekárov či vodičov so špecifickým výcvikom,“ objasnilo MZ.
Ako pripúšťa, z krátkodobého hľadiska možno očakávať zvýšené náklady súvisiace s adaptáciou na nové požiadavky, čo môže byť bariérou najmä pre menších poskytovateľov. „Dlhodobo však právna istota a presne definované podmienky môžu viesť k stabilizácii trhu, zvýšeniu transparentnosti a konkurencieschopnosti,“ podotklo. Ukončenie pripomienkového konania stanovil rezort na 23. februára. Účinnosť vyhlášky navrhuje od 1. júla.