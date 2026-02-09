Prípad Kuciak pokračuje ďalším pojednávaním: Nové FOTO známych tvárí, Zsuzsová odmietla vypovedať!

PEZINOK - Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku v pondelok pokračuje súdny proces v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a v prípade prípravy vrážd prokurátorov. Avizované sú výsluchy obžalovaných. Opäť sa dostavili povedomé tváre a Alena Zsuzsová opäť prišla o barlách.
VIDEO Pondelkové pojednávanie v prípade Kuciak v Pezinku:
Aktualizované 9:43
Zsuzsová odmietla na pojednávaní v Pezinku vypovedať. Toto právo plánuje využiť až v ďalšom priebehu pojednávania vedeného v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a v prípade prípravy vrážd prokurátorov.
"V priebehu pojednávania vypovedať budem a chcem," zdôraznila Alena Zsuzsová. Avizovala tiež, že sa bude vyjadrovať k predvolaným svedkom a vykonaným dôkazom. Plánuje aj vlastné návrhy na doplnenie dokazovania a výsluchy svedkov. Na hlavnom pojednávaní sa v pondelok preto oboznamujú výpovede obžalovanej z prípravného konania.
Predseda senátu ŠTS Miroslav Mazúch v pondelok ráno informoval, že obhajca Mariana Kočnera Marek Para navrhuje súdu, aby sa obrátil s prejudiciálnymi otázkami na Súdny dvor EÚ. A to v súvislosti s použiteľnosťou dôkazov z komunikácie extrahovanej zo zaistených mobilných telefónov. Para poukázal na to, že súčasťou návrhu nie je prerušenie konania.
Navrhované prejudiciálne otázky obchádzajú podľa splnomocnenca poškodenej Zlatice Kušnírovej Romana Kvasnicu zásadnú vec. "Ide o listinný dôkaz, ktorý bol predložený v tom čase utajeným svedkom a tvorí prílohu výpovede utajeného svedka. Je to listinný dôkaz, ktorý hovorí o tom, že obžalovaný oznámil iným osobám PIN kód od vlastného mobilného telefónu," zdôraznil Kvasnica.
Začalo sa krátko po ôsmej ráno
Začiatok pondelkového hlavného pojednávania je naplánovaný na 8.30 h. Na januárovom hlavnom pojednávaní bola prednesená obžaloba a vypovedal Darko Dragič, obžalovaný v kauze prípravy vrážd prokurátorov. Senát ŠTS zároveň rozhodol o pripustení dôkazu v podobe komunikácie z aplikácie Threema zo zaistených mobilov.
Dostavil sa aj Kočnerov právny zástupca Marek Para.
S barlami prišla Zsuzsová aj tentokrát
Alena Zsuzsová sa aj tentokrát dostavila na pojednávanie s barlami. Okolo nej boli muži v kuklách.
Kočner si stále kryje tvár
Podobne ako Zsuzsová aj Kočner si kryl časť tváre rúškom. Takto na verejnosti vystupuje už dlhodobo a od začiatku pojednávania s novým senátom si ho ešte ani raz nezložil.
Nechýbal ani svedok Dušan Kracina. Kracina bol predtým považovaný za Kočnerovho známeho. Jeho výpovede sa týkali komunikácie a pohybu osôb z Kočnerovho okruhu.
V prípade vraždy Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, čelí obžalobe z jej objednávky dvojica Marian Kočner a Alena Zsuzsová. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na ŠTS.
Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne. Pre prípravu vrážd prokurátorov čelia obžalobe okrem Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej aj Dušan Kracina a Darko Dragič. Objednávka vrážd Maroša Žilinku a Daniela Lipšica mala prísť podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Petra Šufliarskeho v roku 2018.