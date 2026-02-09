Portugalsko má nového prezidenta: Po sčítaní hlasov sa ním stal Seguro

LISABON - António José Seguro zo Socialistickej strany (PS) zvíťazil v druhom kole prezidentských volieb v Portugalsku s výrazným náskokom pred súperom Andrém Venturom zo strany Chega po sčítaní 98 percent hlasov. Informuje správa agentúry AFP.
Šesťdesiattriročný Seguro získal 66,6 percenta hlasov, zatiaľ čo jeho 43-ročný rival Ventura dostal 33,4 percenta, ukazujú takmer konečné výsledky. Volebnú kampaň narušili búrky a silné víchrice v krajine, ktoré si vyžiadali najmenej sedem obetí a podľa odhadov spôsobili škody v hodnote štyroch miliárd eur. Búrky prinútili úrady odložiť konanie volieb o týždeň v približne 20 najviac zasiahnutých volebných obvodoch. Väčšina z 11 miliónov oprávnených voličov v Portugalsku a v zahraničí však už odovzdala svoj hlas v nedeľu. Ventura kritizoval reakciu vlády na nepriaznivé počasie a pôvodne sa pokúšal odložiť voľby v celej krajine, píše AFP.
V prvom kole prezidentských volieb pred tromi týždňami získal Seguro 31 percent hlasov, ale nedosiahol nadpolovičnú väčšinu potrebnú na víťazstvo. Celkovo kandidovalo 11 uchádzačov a súčasná hlava štátu Marcelo Rebelo de Sousa už nemohol kandidovať na tretie funkčné obdobie po sebe. Prezident má v Portugalsku prevažne reprezentatívnu funkciu, no disponuje niekoľkými kľúčovými právomocami vrátane práva veta pri prijímaní zákonov, rozpustenia parlamentu a vyhlásenia predčasných volieb.