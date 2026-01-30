Piatok30. január 2026, meniny má Ema, zajtra Emil

Bomby nahlásené po celej Ukrajine! Viac ako 2000 hrozieb ochromilo krajinu: Úrady hovoria o hybridnej vojne

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
TASR

KYJEV - Ukrajinská polícia eviduje viac ako 2000 vyhrážok o nastražení výbušniny, ktoré boli v piatok dopoludnia nahlásené prakticky po celom území krajiny. Informovala o tom v piatok agentúra AFP.

Podľa polície bolo viac než 2000 oznámení o údajne nastražených výbušninách zaznamenaných počas niekoľkých hodín. Tieto hrozby boli zaslané e-mailom úradom, miestnym samosprávam, vzdelávacím inštitúciám, podnikom, rôznym organizáciám, bankám aj voľnočasovým zariadeniam po celej Ukrajine. „V súčasnosti je spracovaných približne 30 percent hlásení. Informácie o výbušninách sa v týchto prípadoch nepotvrdili,“ uviedli policajné zložky.

Podobné vlny bombových vyhrážok sa na Ukrajine objavujú opakovane od začiatku ruskej invázie vo februári 2022. Ukrajinské úrady ich označujú za súčasť hybridnej vojny, ktorej cieľom je šíriť paniku, narušiť fungovanie štátu a preťažiť bezpečnostné zložky.

Tisíce správ zo zahraničných serverov

Falošné hrozby sú spravidla šírené hromadnými e-mailami zasielanými na adresy škôl, úradov, bánk či obchodných centier a často prichádzajú zo zahraničných serverov alebo anonymných účtov. V minulosti ukrajinské bezpečnostné služby opakovane uviedli, že za nimi stoja skupiny napojené na Rusko alebo na proruské hackerské siete.

Aj keď sa vo väčšine prípadov žiadne výbušné zariadenia nepotvrdia, každé hlásenie si vyžaduje evakuácie a preverovanie objektov, čo spôsobuje dočasné prerušenie vyučovania, práce úradov či prevádzky verejných inštitúcií.

Technológie

Viac ako 9 miliónov Android telefónov slúžilo hackerom bez vedomia ich majiteľov. Aj tvoj mobil mohol patriť medzi ne
Viac ako 9 miliónov Android telefónov slúžilo hackerom bez vedomia ich majiteľov. Aj tvoj mobil mohol patriť medzi ne
Android
Deti mohli na Facebooku viesť sexuálne rozhovory s AI. Zuckerberg to mal tolerovať, vyplýva zo žaloby. Meta to popiera
Deti mohli na Facebooku viesť sexuálne rozhovory s AI. Zuckerberg to mal tolerovať, vyplýva zo žaloby. Meta to popiera
Správy
Poznáme nové detaily o útoku ruských hackerov na nášho suseda. Reštart ani záloha nepomohli, technici museli do terénu
Poznáme nové detaily o útoku ruských hackerov na nášho suseda. Reštart ani záloha nepomohli, technici museli do terénu
Bezpečnosť
YouTube znova pritvrdzuje proti blokovaniu reklám. Videá prestávajú fungovať a používatelia narážajú na nové obmedzenia
YouTube znova pritvrdzuje proti blokovaniu reklám. Videá prestávajú fungovať a používatelia narážajú na nové obmedzenia
