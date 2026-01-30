Bomby nahlásené po celej Ukrajine! Viac ako 2000 hrozieb ochromilo krajinu: Úrady hovoria o hybridnej vojne

KYJEV - Ukrajinská polícia eviduje viac ako 2000 vyhrážok o nastražení výbušniny, ktoré boli v piatok dopoludnia nahlásené prakticky po celom území krajiny. Informovala o tom v piatok agentúra AFP.
Podľa polície bolo viac než 2000 oznámení o údajne nastražených výbušninách zaznamenaných počas niekoľkých hodín. Tieto hrozby boli zaslané e-mailom úradom, miestnym samosprávam, vzdelávacím inštitúciám, podnikom, rôznym organizáciám, bankám aj voľnočasovým zariadeniam po celej Ukrajine. „V súčasnosti je spracovaných približne 30 percent hlásení. Informácie o výbušninách sa v týchto prípadoch nepotvrdili,“ uviedli policajné zložky.
Podobné vlny bombových vyhrážok sa na Ukrajine objavujú opakovane od začiatku ruskej invázie vo februári 2022. Ukrajinské úrady ich označujú za súčasť hybridnej vojny, ktorej cieľom je šíriť paniku, narušiť fungovanie štátu a preťažiť bezpečnostné zložky.
Tisíce správ zo zahraničných serverov
Falošné hrozby sú spravidla šírené hromadnými e-mailami zasielanými na adresy škôl, úradov, bánk či obchodných centier a často prichádzajú zo zahraničných serverov alebo anonymných účtov. V minulosti ukrajinské bezpečnostné služby opakovane uviedli, že za nimi stoja skupiny napojené na Rusko alebo na proruské hackerské siete.
Aj keď sa vo väčšine prípadov žiadne výbušné zariadenia nepotvrdia, každé hlásenie si vyžaduje evakuácie a preverovanie objektov, čo spôsobuje dočasné prerušenie vyučovania, práce úradov či prevádzky verejných inštitúcií.