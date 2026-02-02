Stavebnica pre deti? Ani náhodou! Pozrite sa, čo V SKUTOČNOSTI ukrýval kuriér v balíkoch

BUDAPEŠŤ - Polícia vo východomaďarskom Debrecíne odhalila zásielku 12 kilogramov drog z Holandska, ktoré boli zabalené v krabiciach od stavebnice Lego. S odvolaním sa na server 24.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Hodnota kontrabandu dosahuje vyše sto miliónov forintov (262.000 eur). Podľa riaditeľstva polície Hajducko-Bihárskej stolice vyšetrovatelia Národného úradu pre dane a clá (NAV) v utorok popoludní oznámili, že v logistickom centre v Debrecíne ich služobný pes odhalil drogy v zásielke z Holandska. Polícia neďaleko logistického centra v meste Berettyóújfalu zadržala vodiča, ktorý sa predtým dohodol s iným mužom, že doručí balík objednaný zo zahraničia, no oboch polícia zatkla.
archívne video
Viac než 25-tisíc dávok
Policajti našli v krabiciach kokaín a kryštalický metamfetamín s celkovou hmotnosťou 12 kilogramov. Z tohto množstva by sa dalo ďalej distribuovať viac ako 25.000 dávok drog. Kriminalisti u 34- a 41-ročného zadržaného zaistili aj peniaze, šperky, počítačové vybavenie a tri autá. Mužov vypočuli a vzali do väzby. Polícia ich vyšetruje pre podozrenie z trestného činu obchodovania s drogami vo veľkom množstve.