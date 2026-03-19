Upchaté záchody a teraz aj POŽIAR! USS Gerald Ford stiahli z Blízkeho východu, opravy prebehnú neďaleko nepokojov

KRÉTA – Pýcha amerického námorníctva, lietadlová loď USS Gerald Ford bola nasadená už začiatkom roka vo Venezuele. Neskôr sa presunula do Blízkeho východu, kde prebieha izraelsko-americká vojna proti Iránu. Počas tohto obdobia boli na lodi hlásené viaceré problémy s kanalizáciou. Najnovšie vypukol niekde v podpalubí dokonca požiar. Loď museli stiahnuť a čakajú ju opravy.
Najväčšia lietadlová loď sveta, hlási po problémy dlhom nasadení, ktoré sa viackrát predlžovalo. USS Gerald Ford bola už začiatkom roka nasadená pri vodách Venezuely. Keď tam prebehol úspešný útok námorníctvo presunulo svoju pýchu na Blízky východ.
Po upchatých záchodoch nasledoval požiar
Loď už počas operácie hlásila niekoľko problémov. Najprv to bola upchatá kanalizácia. Pri jej čistení sa zistilo, že námorníci sa snažili splachovať kusy metly či celé tričká. Najnovšie to mal byť požiar v hlavnej práčovni. Ten mal zničiť vyše 100 lôžok. Problémy s dýchaním hlásilo vyše 200 námorníkov, dvaja utrpeli popáleniny rôzneho stupňa a jedného člena posádky museli eskortovať helikoptérou do nemocnice. Po vypuknutí požiaru americká armáda uviedla, že lietadlová loď je plne funkčná.
To však nie je všetko. Posádke, ktorú tvorí viac ako 4 000 mužov, viackrát predĺžili misiu a morálka na lodi začala upadať. USS Gerald Ford operovala bez prerušenia na otvorenom mori 9 mesiacov. Informuje o tom The Guardian. Americké velenie sa napokon rozhodlo pre pretrvávajúce problémy loď stiahnuť a čakajú ju opravy. Tie podstúpi na gréckom ostrove Kréta.
Zraniteľná len kúsok od miesta, kde útočil spojenec Iránu
Po spoločných americko-izraelských náletoch na Irán začiatkom marca sa Teherán odhodlal k odvete na amerických spojencov v Perzskom zálive. V tom čase sa do bojov zapojilo aj radikálne hnutie Hizballáh, ktoré Irán finančne podporuje. Bojovníci operujú v Libanone, ktorý leží severne od Izraela. Počas odvetných útokov bola zasiahnutá aj britská letecká základňa na Cypre, čo mal mať na svedomí práve Hizballáh. Konflikt sa tak presunul aj do časti Stredozemného mora a len neďaleko miesta, kde bude nejaký čas kotviť USS Gerald Ford.
Náhrada počas misie na Blízkom východe
Do dnešného dňa ešte nepadli jasné vyjadrenia, ako dlho budú trvať opravy lode, ktorej hodnota presahuje 13 miliárd dolárov. Jej stiahnutie zanechá veľkú medzeru v nasadení amerických síl na Blízkom východe. USS Gerald Ford prepravovala 75 stíhačiek, medzi ktorými boli aj Falcony F-18 Super Hornets. Podľa New York Times, pre ktorý sa vyjadril nemenovaný predstaviteľ armády USA, bude loď nahradená USS George HW Bush, ktorú už pripravujú nasadiť do operácie na Blízkom východe.