Trnavčania idú do POPUKU z novej kruhovej križovatky: TOTO že je podľa predpisov? Veď je len namaľovaná!

TRNAVA - Ak ste ako vodič niekedy prechádzali mestami ako Stará Ľubovňa, Michalovce či hlavným mestom Bratislava, iste viete, ako vyzerá naplno skonštruovaná kruhová križovatka. Tieto "kruhové objazdy" si často pred ich výstavbou vyžadujú niekoľkomesačnú uzávierku a príchod ťažkých strojov. V Trnave ale urobili výnimku, ktorá "zbúrala internety" a miestni si z nej strieľajú. Kruháč je totiž len namaľovaný vodorovným dopravným značením na asfalte.
Náhľad na stav, v akom sa križovatka na uliciach Poľná - Západná nachádza, ponúkla na sociálnej sieti stránka Trnava moje mesto. Z videa je jasné, že nejde o žiadny plnohodnotný "kruháč", ale len o namaľované smerové značenie na ceste. Skúsení vodiči nikdy nič podobné predtým nevideli.
Pred vybudovaním kruhových objazdov bývajú takéto križovatky uzavreté aj mesiace a sú od základov prekopané. Prípravy v tomto prípade však postupujú evidentne iným spôsobom.
Táto kruhová križovatka sa nachádza v štvrti Špíglsál a vznikla na križovatke ulíc sv. Cyrila a Metoda, Poľná a Západná. Na jednoduchú križovatku boli len namaľované pruhy kruhovej križovatky.
Spätná väzba na seba nenechala dlho čakať
Reakcie na tieto zábery na seba nenechali dlho čakať. Ľudia sa pýtajú, či si kompetentní takéto "skvosty" vôbec môžu právne dovoliť, ale aj to, že "horšie to už byť nemôže".
Ide len o dočasné riešenie, tvrdí mesto
Tento spôsob riešenia križovatky mesto argumentovalo už aj v statuse na sociálnej sieti. Trnava uviedla, že ide len o dočasné riešenie, ktoré má byť akousi prípravou na finálny produkt. "Po novom tu vznikne križovatka podobná tej, ktorú vodiči poznajú napríklad z Vajanského ulice. Cieľom zmeny je zlepšiť organizáciu dopravy a zvýšiť prehľadnosť prejazdu týmto úsekom," tvrdí mesto.
"Ospravedlňujeme sa za dočasne znížený komfort a ďakujeme za trpezlivosť," dodalo vedenie mesta.
Kruhová križovatka na Vajanského ulici v Trnave pritom vyzerá takto: