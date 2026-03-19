Prelom v rokovaniach: Po dohode vo Washingtone KDR a Rwanda sľubujú kroky na zmiernení napätia

WASHINGTON - Konžská demokratická republika (KDR) a Rwanda sa počas rokovaní vo Washingtone dohodli, že podniknú „konkrétne kroky“ na zmiernenie napätia a napredovanie v rámci mierovej dohody uzavretej minulý rok, uvádza sa v spoločnom vyhlásení týchto afrických krajín a USA. Informuje o tom správa agentúry AFP.
„V dňoch 17. a 18. marca 2026 sa zástupcovia Konžskej demokratickej republiky (KDR) a Rwandy stretli vo Washingtone a dohodli sa na konkrétnych krokoch na ďalšiu implementáciu“ minuloročnej dohody, uvádza sa v spoločnom vyhlásení.
Konflikt vo východnej časti KDR, ktoré má pod kontrolou ozbrojené Hnutie 23. marca (M23) podporované Rwandou, pokračuje napriek tomu, že tieto dve susedné krajiny podpísali minulý rok mierovú dohodu sprostredkovaná americkým prezidentom Donaldom Trumpom.