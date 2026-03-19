Štvrtok19. marec 2026, meniny má Jozef, zajtra Víťazoslav

MIMORIADNY ONLINE Útok na prístav Janbu v Červenom mori: Irán spĺňa hrozby, Katar hlási rozsiahle škody na energetike

Iránske útoky spôsobili rozsiahle škody v katarskom priemyselnom centre
Iránske útoky spôsobili rozsiahle škody v katarskom priemyselnom centre
TASR, ČTK

DAUHA - Iránske útoky spôsobili „rozsiahle škody“ v katarskom priemyselnom centre, uviedla vo štvrtok štátna energetická spoločnosť. Iránska armáda už predtým prisľúbila, že po americko-izraelskom útoku na plynárenské zariadenie v južnom Iráne zaútočí na energetickú infraštruktúru v celom Perzskom zálive. Informujú o tom správy agentúr AFP a Reuters. Situáciu na Blízkom východe sledujeme online.

10:03 Teherán bude od Spojených arabských emirátov (SAE) žiadať kompenzácie, keďže Spojeným štátom umožnili podnikať útoky na Irán zo svojho územia. Vyplýva to z listu, ktorý iránsky veľvyslanec pri Organizácii Spojených národov (OSN) Amír Saíd Íravání poslal generálnemu tajomníkovi OSN. Upozornila na to agentúra Reuters.

08:56 Český premiér Andrej Babiš označil izraelský útok na významné ložisko plynu na juhu Iránu za nepochopiteľný. Situáciu označil za veľmi zlú a zdôraznil, že cena plynu aj ropy v dôsledku útokov na Blízkom východe rastie. Povedal to vo štvrtok na tlačovom brífingu pred odletom na summit EÚ do Bruselu.

08:16 Ceny ropy vo štvrtok vzrástli po tom, ako Irán zaútočil na energetické zariadenia na Blízkom východe po útoku na iránske plynové pole Južný Pars. Znamená to eskaláciu vojny. Informuje o tom správa agentúry Reuters a údaje agentúry Bloomberg.

07:59 Úrady v Spojených arabských emirátoch (SAE) odstavili v reakcii na raketový útok plynárenské a ropné zariadenia v emiráte Abú Zabí. Informuje o tom správa agentúry DPA. „Orgány reagujú na incidenty v plynárenských zariadeniach Habšán a na ropných poliach Bab, ktoré zapríčinili padajúce trosky z úspešne zneškodnených rakiet,“ uviedla vo štvrtok skoro ráno vláda Abú Zabí v stanovisku. „Plynárenské zariadenia sú odstavené a neboli hlásené žiadne zranenia,“ dodala bez uvedenia ďalších podrobností o rozsahu škôd. Spočiatku nebolo jasné, ako dlho budú zariadenia zatvorené.

07:58 V Iráne vo štvrtok popravili troch ľudí odsúdených za zabitie policajtov a údajnú pomoc Spojeným štátom a Izraelu počas nepokojov začiatkom tohto roka. Oznámila to tamojšia justícia, informuje agentúra AFP.

07:56 Terčom vzdušného útoku sa dnes ráno stala rafinéria SAMREF ropnej spoločnosti Saudi Aramco v saudskoarabskom prístave Janbu v Červenom mori, ktorý je v súčasnosti jediným vývozným miestom pre ropu z krajín Perzského zálivu. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na zdroj z odvetvia. Dopad útoku je minimálny, tvrdí tento zdroj.

06:48 Rijád nevylučuje vojenskú reakciu na opakované raketové a dronové útoky zo strany Iránu, uviedol vo štvrtok saudskoarabský minister zahraničných vecí princ Fajsal bin Farhán. Informuje o tom správa agentúry AFP a stanice Sky News.

06:34 Iránska štátna televízia vo štvrtok informovala, že hlavný katarský plynárenský komplex opäť zasiahli raketové útoky. Stalo sa tak len niekoľko hodín po tom, čo bolo toto centrum zasiahnuté ničivým útokom Teheránu, ktorý podľa Dauhy spôsobil rozsiahle škody. Americký prezident Donald Trump varoval, že zničí kľúčové iránske plynové pole Južný Párs, ak dôjde k ďalším útokom na hlavný katarký plynárenský závod. Informujú o tom správy agentúr AP a AFP a staníc Sky News a BBC.

06:33 Projektil neznámeho pôvodu zasiahol loď pri pobreží Spojených arabských emirátov (SAE) južne od Hormuzského prielivu, uviedla v stredu neskoro večer agentúra pre námorné obchodné operácie Spojeného kráľovstva (UKMTO). Informujú o tom správy agentúr DPA a AFP a stanice Sky News.

06:31 Kuvajt v stredu zadržal 10 militantov napojených na proiránske šiitské hnutie Hizballáh, ktorí boli obvinení z prípravy „teroristických“ akcií namierených proti kľúčovej infraštruktúre, uviedlo tamojšie ministerstvo vnútra. 

06:30 Brigáda proiránskeho hnutia Hizballáh (Katáib Hizballáh) v Iraku sa vo štvrtok ráno zaviazala, že na päť dní pozastaví útoky na americké veľvyslanectvo, pod podmienkou splnenia viacerých požiadaviek, medzi ktorými uviedla aj zastavenie izraelských útokov na Bejrút. Informuje o tom správa agentúry AFP.

06:29 Štyri palestínske ženy zahynuli v stredu na okupovanom Západnom brehu Jordánu po zásahu miestneho kaderníctva padajúcimi šrapnelmi, uviedli záchranári krátko po tom, ako izraelská armáda informovala o salve iránskych rakiet. Niekoľko ďalších ľudí utrpelo zranenia. Informuje o tom správa agentúry AFP a stanice Sky News.

06:27 Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok vyzval na moratórium na útoky proti civilnej infraštruktúre po tom, ako hovoril s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a katarským emirom Tamímom bin Hamadom Ál Sáním o útokoch, ktoré zasiahli energetické zariadenia v Iráne a Katare. Informoval o tom na sociálnych sieťach. Informuje o tom správa agentúry AFP a stanice Sky News.

06:26 Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot vo štvrtok navštívi Libanon, uviedol rezort pre agentúru AFP. Stalo sa tak po tom, ako Európska únia v stredu vyzvala Izrael, ukončil svoje vojenské operácie na území tejto krajiny.

06:17 Zbor islamských revolučných gárd v Iráne v stredu vyzval na evakuáciu niekoľkých ropných zariadení v Saudskej Arábii, Spojených arabských emirátoch (SAE) a Katare. Spojené štáty a Izrael predtým v stredu v rámci svojej bojovej operácie zasiahli významné plynárenské zariadenie v špeciálnej energetickej zóne Južný Párs pri meste Asalúje v južnom Iráne na pobreží Perzského zálivu. Plynové ložisko Južný Párs je najväčším známym ložiskom zemného plynu na svete a nachádza sa v územných vodách Iránu a Kataru. Tento útok následne rázne odsúdila aj Dauha.

Katarská štátna plynárenská spoločnosť QatarEnergy uviedla, že po tom, čo sa jej zariadenia v katarskom priemyselnom centre Ras Laffan na severnom pobreží tohto malého štátu v Perzskom zálive stalo „cieľom raketových útokov“, boli na miesto okamžite nasadené pohotovostné tímy na zvládnutie spôsobených požiarov.

Vo svojom vyhlásení katarské ministerstvo zahraničných vecí vyhlásilo, že išlo o „brutálny iránsky útok zameraný na Ras Laffan“, ktorý predstavuje „priamu hrozbu pre národnú bezpečnosť“. Rezort obrany v Dauhe neskôr uviedol, že jeho protivzdušná obrana zachytila dve iránske balistické rakety mieriace na Ras Laffan, pričom neboli hlásené žiadne obete na ľudských životoch. Civilná obrana zároveň uviedla, že požiar sa podarilo dostať pod kontrolu.

