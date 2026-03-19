DRÁMA v centre Bratislavy: Scéna ako z akčného filmu, páchatelia demolovali všetko, čo im stálo v ceste!

BRATISLAVA - Na Kamennom námestí v Bratislave sa v stredu (18. 3.) večer odohrala dramatická scéna. Vodič osobného auta tam spôsobil obrovský rozruch, keď narazil do betónových črepníkov, poškodil vozidlo, jazdil v protismere a následne si to namieril na diaľnicu D2. Či policajti páchateľov dolapili, nie je známe. Polícia prípad vyšetruje.
Podľa informácií TV JOJ sa všetko začalo pred hotelom na Kamennom námestí. Muži mali údajne vychádzať zo záložne a snažili sa autom prejsť cez rampu, ktorá sa však neotvorila. Svedkovia si všimli, že vodič na parkovisku podozrivo manévroval. Keď si ich správanie začali všímať okoloidúci a policajná hliadka, vodič aj spolujazdec sa rozhodli ujsť.
Počas úteku vozidlo prerazilo betónové črepníky, pričom si poškodilo nárazník a na ceste zanechalo stopy. Nebezpečná jazda pokračovala v protismere, kde auto narazilo do prichádzajúceho vozidla, v ktorom sedeli dve ženy. Pri úteku vozidlo stratilo aj svoju nitriansku ŠPZ.
Páchatelia po kolízii pokračovali v úteku cez Štúrovu ulicu a následne smerom na diaľnicu D2. Informácie o ich zadržaní zatiaľ nie sú známe. Podľa TV JOJ je vodič, ktorý pred políciou unikal, v súčasnosti v pátraní a v minulosti bol viackrát riešený pre rôzne podvody a krádeže. Má sa pohybovať v okolí Dunajskej Stredy.
Portál Pluska uvádza, že išlo o dvojicu páchateľov, ktorá sa údajne pokúšala vylúpiť balíkomat, no neúspešne.