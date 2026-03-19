Finančná správa upozorňuje: Digitálne príjmy treba zdaňovať, daňovníci dostávajú výzvy

BRATISLAVA - Finančná správa (FS) SR disponuje údajmi o príjmoch používateľov, ktoré dosiahli prostredníctvom digitálnych platforiem v uplynulých rokoch. Na základe získaných údajov rozposiela v týchto dňoch daňovníkom upozornenia, aby si splnili zákonnú povinnosť podať daňové priznanie a uhradili daň z príjmov, informoval vo štvrtok hovorca FS Daniel Kováč.
„V rámci aktuálnej aktivity sa finančná správa zamerala predovšetkým na príjmy dosahované v oblasti tvorby obsahu pre dospelých, kde bol v posledných rokoch identifikovaný významný nárast dosahovaných príjmov,“ priblížil hovorca.
Pre identifikáciu daňovníkov dosahujúcich príjmy prostredníctvom digitálnych platforiem FS podľa neho využíva najmä dva hlavné zdroje informácií. Prvým sú údaje o používateľoch a výške dosiahnutých príjmoch, ktoré digitálne platformy automaticky oznamujú v súlade s európskou smernicou DAC7, ktorá je účinná od roku 2023. Ďalším zase informácie získané zo simultánnych kontrol s partnerskými krajinami u prevádzkovateľoch digitálnych platforiem, prostredníctvom ktorých je možné získať informácie o dosiahnutých príjmoch aj za obdobia spred účinnosti smernice.
„Na základe týchto zdrojov bolo identifikovaných niekoľko stoviek fyzických osôb, ktorým mohla vzniknúť zákonná povinnosť priznať takýto príjem v daňových priznaniach a zaplatiť príslušnú daň. Identifikovaným osobám sú preto v týchto dňoch zasielané upozornenia, ktoré ich informujú o súvisiacich daňových povinnostiach a ktoré upozorňujú na možnosť dobrovoľne si splniť svoje povinnosti pred prijatím následných opatrení,“ vysvetlil Kováč. Pripomenul, že daňovníci, ktorí dosiahli príjmy z činností vykonávaných prostredníctvom digitálnych platforiem a ktorým vznikla zákonná povinnosť priznať tento príjem, sú povinní podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ B za príslušné roky a túto daň aj uhradiť.
Finančná správa zároveň upozornila, že daňovníci môžu v súčasnosti využiť tzv. daňovú amnestiu. Opatrenie umožní daňovému subjektu, ktorý má evidovaný daňový nedoplatok alebo nepodal daňové priznanie do 30. septembra 2025 vyhnúť sa pokutám a úrokom z omeškania. „Podmienkou je, aby bol v náhradnej lehote od 1. januára do 30. júna 2026 daňový nedoplatok zaplatený, alebo aby v tejto náhradnej lehote bolo podané daňové priznanie či dodatočné daňové priznanie a suma vyrubená podaným daňovým priznaním zaplatená,“ doplnil Kováč.