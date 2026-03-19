Smutný pohľad na legendárnu herečku (80): Zdravie jej už neslúži... FOTO na vozíku!

LOS ANGELES - Legendárna umelkyňa Liza Minnelli (80) si počas života prešla nielen žiarivou kariérou, ale aj vážnymi zdravotnými skúškami. Diagnóza, ktorú jej stanovili na začiatku nového tisícročia, výrazne ovplyvnila jej každodenný život a jej následky pociťuje dodnes.
Zdravie jej už síce neslúži tak ako kedysi, no duchom zostáva Liza Minnelli stále plná energie a životného elánu. Táto legendárna hollywoodska hviezda, ktorá sa nezmazateľne zapísala do dejín filmu, divadla aj hudby, nedávno vystúpila vo svojej vlastnej šou Live In Conversation v losangeleskom divadle Million Dollar Theater, kde predstavila knihu svojich pamätí.
Pri tejto príležitosti si zároveň pripomenula aj svoje 80. narodeniny – vek, ktorý je sám o sebe obdivuhodný, no v prípade tak výraznej osobnosti, akou Liza je, pôsobí ešte výnimočnejšie. Počas večera si fanúšikovia mohli vypočuť spomienky na jej bohatú kariéru, spolupráce s významnými umelcami aj osobné príbehy zo zákulisia šoubiznisu. Je pravda, že fyzicky už nie je v takej kondícii ako v časoch svojej najväčšej slávy.
Pri príchode do divadla sa nechala odviezť na invalidnom vozíku, čo len pripomína, že čas sa nevyhýba nikomu. Napriek tomu však pôsobila srdečne, vtipne a charizmaticky – presne tak, ako si ju pamätajú jej priaznivci po celom svete. V roku 2000 jej lekári diagnostikovali encefalitídu, teda zápal mozgových blán, ktorý môže viesť k oslabeniu organizmu alebo k obmedzeniu pohyblivosti. Následky tohto ochorenia ju sprevádzajú dodnes a vyžadujú si neustálu starostlivosť.