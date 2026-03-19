Herečka Maja Velšicová šokuje: Stará sa o bábiku Tomáška... Rozprávam sa s ním, trávime spolu čas!

BRATISLAVA - Legendárna herečka a speváčka Maja Velšicová (89) sa verejnosti pochválila novinkou vo svojom živote. Dni mnohých seniorov sú osamelé a známa Slovenka sa tie svoje rozhodla vyplniť netradičným prírastkom. V opatere má bábiku Tomáška. Priznáva: "Rozprávam sa s ním, trávime spolu čas!"
Zaujímavosťou sa Maja Velšicová pochválila na sociálnej sieti Facebook v skupine "Spomienky na našu minulosť a naše korene". Práve tam zverejnila fotku so širokým úsmevom na perách, s bábikou na kolenách a odhalila, že jej osamelé dni spríjemňuje malý Tomáško. „Dostala som Tomáška do opatery. No povedzte, nie je ako živý? Veru je,“ napísala herečka.
A opísala, čo s Tomáškom robí. „Rozprávam sa s ním, vždy ma počká doma, kým prídem a trávime spolu čas,“ uviedla. Priblížila tiež, že ide o reborn bábiku a využíva sa najmä pri senioroch v teraiách osamelosti. „Je to taká emocionálna útecha. Stimulujú tvorbu oxytocínu, čo znižuje úzkosť. Aktivujú spomienky, pomáhajú vyvolať pozitívne spomienky na rodičovstvo a starostlivosť,“ pokračovala.
„Realistická váha a dotyk poskytujúci pocit bezpečia a zmierňujú sociálnu izoláciu. Teším sa z Tomáška,“ priznala známa Slovenka. Ako už Majka spomínala, tieto bábiky nachádzajú uplatnenie najmä pri senioroch, ktorí trpia osamelosťou, úzkosťou alebo stratou sociálnych kontaktov. Vďaka realistickému vzhľadu, váhe a dotyku dokážu vyvolať pocit blízkosti a bezopečia.
Ich účinok spočíva aj v emocionálnej rovine. Kontakt s reborn bábikou môže podporiť tvorbu ocytocínu, hormónu spojeného s pocitom pokoja a dôvery. Pre mnohých ľudí tak nejde len o predmet, ale o spôsob, ako zmierniť pocit samoty a získať opäť pocit zmysluplnej starostlivosti.