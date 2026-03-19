České vrtuľníky dorazili do Poľska: Posilnia ochranu vzdušného priestoru východného krídla NATO

VARŠAVA - Do Poľska v stredu popoludní prileteli dva vrtuľníky UH-1Y Venom českých ozbrojených síl, ktoré posilnia ochranu vzdušného priestoru na východnom krídle NATO. Informuje o tom varšavský spravodajca podľa oznámenia Operačného velenia poľských ozbrojených síl.

Stroje v najbližšom období prevezmú úlohy, ktoré doteraz plnili vrtuľníky Mi-171Š. Nasadenie českých síl nadväzuje na incidenty narušenia poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi v noci z 9. na 10. septembra 2025, po ktorých česká strana ponúkla Poľsku pomoc.

Podľa poľského operačného velenia ide o súčasť spojeneckej spolupráce a pripravenosti krajín NATO reagovať v rámci mnohonárodných operácií. Nasadenie modernej techniky má zvýšiť interoperabilitu, schopnosť reakcie aj efektivitu spoločných operácií. „České ozbrojené sily opäť potvrdzujú svoju schopnosť poskytnúť okamžitú podporu - s moderným vybavením a vysoko vyškoleným personálom,“ dodáva poľské veliteľstvo.

