Krvavá pomsta povstalcov M23? Po ich odchode vyplávala na povrch pravda! Našli hroby s vyše 170 obeťami

KINSHASA - Konžské úrady a občianske združenie vo štvrtok oznámili, že v časti východného Konga, z ktorej sa nedávno stiahla povstalecká skupina M23, boli objavené masové hroby. Boje sa v tomto regióne sa napriek mierovej dohode sprostredkovanej USA stupňujú, informuje o tom agentúra AFP a AP.
Guvernér provincie Južné Kivu Jacques Purusi spresnil, že úrady v oblasti objavili dva masové hroby s najmenej 171 mŕtvymi telami, a to v štvrtiach Kiromoni a Kavimvira na okraji východného mesta Uvira. „V tejto fáze sme identifikovali dve miesta: jeden masový hrob s približne 30 telami v Kiromoni, neďaleko od burundských hraníc na konžskej strane, a druhý v Kavimvire, kde sa našlo 141 tiel,“ povedal Purusi telefonicky agentúre AP, ktorá upozornila, že tvrdenia nedokázala nezávisle overiť. Hovorca hnutia M23 bezprostredne na žiadosť o komentár nereagoval.
Výkonný sekretariát občianskeho združenia Miestna sieť na ochranu civilného obyvateľstva vo štvrtok uviedol, že jeho predstavitelia chceli navštíviť masové hroby, ale konžská armáda mu v tom zabránila. Doteraz zhromaždené informácie naznačujú, že obete zabili povstalci z hnutia M23, uviedol viceprezident zoskupenia Yves Ramadhani. Guvernér i občianska spoločnosť tvrdia, že rebeli zabili jednotlivcov, pretože ich podozrievali z príslušnosti ku konžskej armáde alebo provládnej milícii.
Konžská armáda i hnutie M23 boli obvinené z mimosúdnych popráv a zneužívania zo strany skupín pre ľudské práva dodáva AP.