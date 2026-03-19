Zdravotné ťažkosti slávnej speváčky: Bojuje so psychickými problémami!

LOS ANGELES - Popová speváčka Doja Cat otvorene prehovorila o svojom duševnom zdraví a priznala, že jej diagnostikovali hraničnú poruchu osobnosti. Úprimne opísala dlhoročný boj so psychickými problémami.
Speváčka Doja Cat bojuje s psychickými problémami. Na sociálnych sieťach otvorene priznala, že jej lekári diagnostikovali hraničnú poruchu osobnosti a že s týmto stavom zápasí už dlhý čas. Podľa jej slov sa už v detstve naučila skrývať svoje skutočné emócie a predstierať, že je všetko v poriadku. „Od veľmi mladého veku som sa naučila predstierať, že rada predstieram, že som šťastná, predstierať, že nemám rada veci, ktoré v skutočnosti mám rada, aby to vyzeralo, že je všetko v poriadku,“ povedala vo videu.
Dodala, že dlhé roky dokázala svoje pocity potláčať, no časom ju to napokon dobehlo: „Vždy som to nejako zvládla. Ale dobehlo ma to – a myslím si, že to vždy dobehne každého. Teraz zápasím s hraničnou poruchou.“ Hraničná porucha osobnosti je psychické ochorenie, ktoré môže výrazne ovplyvňovať spôsob, akým človek vníma seba samého aj svoje vzťahy s ostatnými. Často sa spája s intenzívnymi emóciami, nestabilnými vzťahmi a impulzívnym správaním, čo môže komplikovať bežné fungovanie v každodennom živote.
Speváčka priznala, že tento boj je pre ňu veľmi náročný. „Už roky chodím na terapiu a som na seba veľmi hrdá a cítim obrovskú úľavu,“ povedala. Zároveň zdôraznila, že liečba je dlhodobý proces. „Prešla som dlhú cestu a stále robím chyby, ale je to osemročný proces liečby, terapie a uzdravovania.“ Nie je to prvýkrát, čo Doja Cat otvorene prehovorila o svojich psychických ťažkostiach. V minulosti spomenula, že trpí aj poruchou ADHD a práve kvôli nej odišla zo strednej školy už v šestnástich rokoch. V tom období mala pocit, že stagnuje, zatiaľ čo ostatní sa posúvajú vpred.