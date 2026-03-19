Zdravotné ťažkosti slávnej speváčky: Bojuje so psychickými problémami!

LOS ANGELES - Popová speváčka Doja Cat otvorene prehovorila o svojom duševnom zdraví a priznala, že jej diagnostikovali hraničnú poruchu osobnosti. Úprimne opísala dlhoročný boj so psychickými problémami.

Speváčka Doja Cat bojuje s psychickými problémami. Na sociálnych sieťach otvorene priznala, že jej lekári diagnostikovali hraničnú poruchu osobnosti a že s týmto stavom zápasí už dlhý čas. Podľa jej slov sa už v detstve naučila skrývať svoje skutočné emócie a predstierať, že je všetko v poriadku. „Od veľmi mladého veku som sa naučila predstierať, že rada predstieram, že som šťastná, predstierať, že nemám rada veci, ktoré v skutočnosti mám rada, aby to vyzeralo, že je všetko v poriadku,“ povedala vo videu.

Dodala, že dlhé roky dokázala svoje pocity potláčať, no časom ju to napokon dobehlo: „Vždy som to nejako zvládla. Ale dobehlo ma to – a myslím si, že to vždy dobehne každého. Teraz zápasím s hraničnou poruchou.“ Hraničná porucha osobnosti je psychické ochorenie, ktoré môže výrazne ovplyvňovať spôsob, akým človek vníma seba samého aj svoje vzťahy s ostatnými. Často sa spája s intenzívnymi emóciami, nestabilnými vzťahmi a impulzívnym správaním, čo môže komplikovať bežné fungovanie v každodennom živote.

Speváčka priznala, že tento boj je pre ňu veľmi náročný. „Už roky chodím na terapiu a som na seba veľmi hrdá a cítim obrovskú úľavu,“ povedala. Zároveň zdôraznila, že liečba je dlhodobý proces. „Prešla som dlhú cestu a stále robím chyby, ale je to osemročný proces liečby, terapie a uzdravovania.“ Nie je to prvýkrát, čo Doja Cat otvorene prehovorila o svojich psychických ťažkostiach. V minulosti spomenula, že trpí aj poruchou ADHD a práve kvôli nej odišla zo strednej školy už v šestnástich rokoch. V tom období mala pocit, že stagnuje, zatiaľ čo ostatní sa posúvajú vpred.

Súvisiace články

Lori Loughlin
Hviezda seriálu Plný dom po 60-ke: Vzhľadom vyráža dych... Vyzerá úžasne!
Zahraniční prominenti
Ilustračné foto
Čelná NEHODA s autobusom: Mladá speváčka (†27) zomrela len pár dní pred životnou šancou!
Zahraniční prominenti
Rihanna
Strach hviezdnej Rihanny: Prvýkrát na verejnosti po streľbe na jej dom a... Okolo nej 6 bodyguardov!
Zahraniční prominenti
Amy Winehouse
Zničil ju muž, ktorého milovala? Jej manžel po rokoch prehovoril: Pravda o Amy Winehouse a vine za tragédiu
Zahraniční prominenti

Gabriela Dömeny v relácii Bez servítky prehovorila o živote so synom, ktorý má autizmus
Gabriela Dömeny v relácii Bez servítky prehovorila o živote so synom, ktorý má autizmus
Prominenti
Branislav Gröhling ohlásil nový ekonomický program strany SaS
Branislav Gröhling ohlásil nový ekonomický program strany SaS
Správy
Hráč Košíc Mislav Rosandič hodnotí víťazstvo nad Banskou Bystricou
Hráč Košíc Mislav Rosandič hodnotí víťazstvo nad Banskou Bystricou
Hokej

Domáce správy

FOTO Inšpektori neverili vlastným očiam:
Inšpektori neverili vlastným očiam: FOTO z úradných kontrol obchodov, zistili viac ako 1500 nedostatkov!
Domáce
NASA zverejnila satelitné dáta
NASA zverejnila satelitné dáta z Európy! Slovensko v červenej zóne, meteorológovia hovoria o extrémoch
Domáce
Gröhlingovi definitívne došla trpezlivosť:
Gröhlingovi definitívne došla trpezlivosť: Choďte od toho! Odkázal kabinetu a ohlásil ekonomický KOPANEC!
Domáce
AKTUÁLNE VIDEO Auto v centre Bratislavy vrazilo do stánkov: Zasahuje polícia a záchranári, ulicu uzavreli
AKTUÁLNE VIDEO Auto v centre Bratislavy vrazilo do stánkov: Zasahuje polícia a záchranári, ulicu uzavreli
Bratislava

Zahraničné

Prelom v rokovaniach: Po
Prelom v rokovaniach: Po dohode vo Washingtone KDR a Rwanda sľubujú kroky na zmiernení napätia
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Irán spĺňa
MIMORIADNY ONLINE Irán spĺňa hrozby: Útoky na energetiku v Perzskom zálive, Katar hlási rozsiahle škody
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Napätie okolo
MIMORIADNY ONLINE Napätie okolo Ukrajiny rastie: EÚ tlačí na Orbána, Rusko neustupuje a trojstranné rokovania stoja
Zahraničné
Nová štúdia odhalila krutú
Nová štúdia odhalila krutú pravdu: Pre TOTO vymyslel človek VOJNU!
Zahraničné

Prominenti

Zdravotné ťažkosti slávnej speváčky:
Zdravotné ťažkosti slávnej speváčky: Bojuje so psychickými problémami!
Zahraniční prominenti
FOTO vnútri! Nikola Weiterová s partnerom
Radosť v rodine Otta Weitera (70): Narodila sa mu vnučka... Za toto meno by sa jej u nás smiali!
Domáci prominenti
Vlado Müller sa 90-ky
Vlado Müller sa 90-ky nedožil: Mal rád víno, karty, klobásy! Úraz ho pripravil o to, čo miloval najviac
Osobnosti
Diana Hágerová môže byť
Pozrite na tú PREMENU! Diana Hágerová extrémne schudla: Čo je za tým?
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Objav na pobreží Talianska!
Šokujúci nález pod morskou hladinou: Archeológovia objavili 2000 rokov STARÝ CHRÁM, ktorý niekto úmyselne pochoval!
Zaujímavosti
Koľko masturbácie je už
Koľko masturbácie je už priveľa? Lekárka prelomila mlčanie a vysvetlila, kedy vám tento zvyk začne skutočne škodiť!
Zaujímavosti
Toto je podľa odborníkov
Toto je podľa odborníkov najlepšia bylinka pre vaše srdce: Pridávajte si ju do jedla a riziko kardiovaskulárnych ochorení klesne!
vysetrenie.sk
Zlatý poklad vo vašej
Zlatý poklad vo vašej záhrade: TOTO v žiadnom prípade nedávajte do koša, má to cenu zlata!
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Toto robí čoraz viac Slovákov na Veľkú noc: Prichdádza nová tradícia?
Domáce
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Zdroj: KolagenDrink
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
plnielanu.sk
Chudnutie je často veľmi
Chcete schudnúť a nedarí sa vám to? Na slovenský trh dorazila unikátna novinka
Domáce

Ekonomika

Invalidita a PN-ky na muške: Štát by mohol ušetriť až stovky miliónov eur, siahne na ne?
Invalidita a PN-ky na muške: Štát by mohol ušetriť až stovky miliónov eur, siahne na ne?
Vláda zakročila: Na 30 dní obmedzí tankovanie a vývoz nafty, cudzinci si priplatia!
Vláda zakročila: Na 30 dní obmedzí tankovanie a vývoz nafty, cudzinci si priplatia!
Záchranný plán od susedov: Česko chystá kľúčový krok, chce pomôcť s dodávkami ropy!
Záchranný plán od susedov: Česko chystá kľúčový krok, chce pomôcť s dodávkami ropy!
Fico vysvetľuje príplatky za zrušené sviatky: Ľuďom sme zobrali voľno, nie peniaze!
Fico vysvetľuje príplatky za zrušené sviatky: Ľuďom sme zobrali voľno, nie peniaze!

Šport

Prehra s príchuťou postupu: Dávid Hancko hviezdil v bitke gigantov, jeho gól pochoval nádeje Spurs
Prehra s príchuťou postupu: Dávid Hancko hviezdil v bitke gigantov, jeho gól pochoval nádeje Spurs
Liga majstrov
Sen o trofeji po 14 rokoch ožíva: Žilina v dramatickom semifinále zlomila odpor železiarov
Sen o trofeji po 14 rokoch ožíva: Žilina v dramatickom semifinále zlomila odpor železiarov
Slovnaft Cup
Liverpool s dokonalým obratom v odvete, suverénny Bayern aj v druhom zápase s vysokým víťazstvom
Liverpool s dokonalým obratom v odvete, suverénny Bayern aj v druhom zápase s vysokým víťazstvom
Liga majstrov
Po olympijskej sezóne ďalší koniec kariéry: Po Wiererovej či Preussovej nasleduje koniec velikánky
Po olympijskej sezóne ďalší koniec kariéry: Po Wiererovej či Preussovej nasleduje koniec velikánky
Biatlon

Auto-moto

Nový motor Turbo 100 - remeň končí, prichádza reťaz
Nový motor Turbo 100 - remeň končí, prichádza reťaz
Novinky
Nissan modernizoval svoje najväčšie SUV: X-Trail s novinkami pre rok 2026
Nissan modernizoval svoje najväčšie SUV: X-Trail s novinkami pre rok 2026
Novinky
TEST: Mini Cooper SE - svižný drobec do mesta a okolia
TEST: Mini Cooper SE - svižný drobec do mesta a okolia
Klasické testy
Škoda Superb s novou silnejšou verziou. Ale len ako liftback
Škoda Superb s novou silnejšou verziou. Ale len ako liftback
Novinky

Kariéra a motivácia

Robíte v práci príliš veľa a výsledky stále neprichádzajú? Paretovo pravidlo vám môže zmeniť kariéru
Robíte v práci príliš veľa a výsledky stále neprichádzajú? Paretovo pravidlo vám môže zmeniť kariéru
Rady, tipy a triky
Sedavé zamestnanie vás zabíja pomaly: Týchto 5 dôvodov, prečo je pohyb nevyhnutný
Sedavé zamestnanie vás zabíja pomaly: Týchto 5 dôvodov, prečo je pohyb nevyhnutný
Prostredie práce
Tieto profesie miznú rýchlejšie, než si myslíte – je vaša medzi nimi?
Tieto profesie miznú rýchlejšie, než si myslíte – je vaša medzi nimi?
Trendy na trhu práce
Ekonomická neistota: prečo ju cítime čoraz viac a čo znamená pre prácu aj kariéru
Ekonomická neistota: prečo ju cítime čoraz viac a čo znamená pre prácu aj kariéru
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Makové šialenstvo bez múky, s vanilkovým krémom a džemom. Kto ochutnal, hneď pýtal môj recept.
Makové šialenstvo bez múky, s vanilkovým krémom a džemom. Kto ochutnal, hneď pýtal môj recept.
Ovocná bublanina našich babičiek
Ovocná bublanina našich babičiek
Akú formu na barančeka? Najlepšou voľbou je tento materiál
Akú formu na barančeka? Najlepšou voľbou je tento materiál
Rady a tipy
Čokoládový krém
Čokoládový krém
Torty

Technológie

Tento typ obľúbenej stravy zvyšuje riziko problémov so srdcom až o 67 percent. Väčšina ľudí ho je každý deň
Tento typ obľúbenej stravy zvyšuje riziko problémov so srdcom až o 67 percent. Väčšina ľudí ho je každý deň
Veda a výskum
Irán znepokojil západné krajiny: Pri útoku použil raketu Sejjil, ktorá doteraz existovala len v experimentálnej rovine.
Irán znepokojil západné krajiny: Pri útoku použil raketu Sejjil, ktorá doteraz existovala len v experimentálnej rovine.
Armádne technológie
Krokodíl s čudným nosom lovil našich predkov. Lucy sa musela pri vode pozerať nielen pred seba, ale aj za seba
Krokodíl s čudným nosom lovil našich predkov. Lucy sa musela pri vode pozerať nielen pred seba, ale aj za seba
História
Všimli si ľudia dôkaz inteligentného života na Marse? Na internete sa objavila fotografia pyramídy. NASA vysvetľuje, či ju vytvorili mimozemšťania
Všimli si ľudia dôkaz inteligentného života na Marse? Na internete sa objavila fotografia pyramídy. NASA vysvetľuje, či ju vytvorili mimozemšťania
Vesmír

Bývanie

Viacgeneračná rodina sa zabývala v lese, v nenápadnom dome majú súkromie i priestor pre seba
Viacgeneračná rodina sa zabývala v lese, v nenápadnom dome majú súkromie i priestor pre seba
Starší manželia vymenili blízkosť mesta za pokoj v prírode, ich bývanie vo Veľkej Lomnici má len 82 m2
Starší manželia vymenili blízkosť mesta za pokoj v prírode, ich bývanie vo Veľkej Lomnici má len 82 m2
Tieto veci môžu kaziť dobrý dojem z bývania. 7 chýb, ktoré robia interiér nudný a neatraktívny
Tieto veci môžu kaziť dobrý dojem z bývania. 7 chýb, ktoré robia interiér nudný a neatraktívny
Ani by ste si ho nevšimli alebo nevedeli, že je to vôbec dom. Zvláštna stavba však skrýva prekvapivo pekné bývanie
Ani by ste si ho nevšimli alebo nevedeli, že je to vôbec dom. Zvláštna stavba však skrýva prekvapivo pekné bývanie

Pre kutilov

5 rizík, ktorým čelíte pri zbere medvedieho cesnaku
5 rizík, ktorým čelíte pri zbere medvedieho cesnaku
Záhrada
Ktoré odrody paradajok patria na gril, do šalátu a čo k nim podávať?
Ktoré odrody paradajok patria na gril, do šalátu a čo k nim podávať?
Zelenina a ovocie
Ako zachrániť prvosienky zo supermarketu? Jednoduché pravidlá na presun do záhrady
Ako zachrániť prvosienky zo supermarketu? Jednoduché pravidlá na presun do záhrady
Okrasná záhrada
Ako si svojpomocne postaviť drevenú terasu, ktorá vydrží roky? Vyberajte z týchto materiálov
Ako si svojpomocne postaviť drevenú terasu, ktorá vydrží roky? Vyberajte z týchto materiálov
Dvor a záhrada

