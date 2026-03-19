Inšpektori neverili vlastným očiam: FOTO z úradných kontrol obchodov, zistili viac ako 1500 nedostatkov!

BRATISLAVA - Znečistené a nevyhovujúce regály s potravinami ale aj otrasný "bordel" v okolí predajní. Úradné kontroly priniesli ďalšie nepríjemné zistenia. Informovala o tom Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR na svojom webe.
Počas februára 2026 vykonali inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ 3 090 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. "Úradná kontrola bola vykonaná u 872 právnych subjektov a 1 653 prevádzok. Nedostatky boli zistené pri 356 kontrolách," približuje ŠVPS SR a dodáva, že z uvedeného počtu bolo zistených 1 535 nedostatkov.
ŠVPS SR dodáva, že najviac nedostatkov pri úradných kontrolách potravín bolo identifikovaných v hygiene technologického zariadenia, pracovných pomôcok, v hygiene budov a prevádzky, v predaji po dátume spotreby, v hygiene skladovania, v hygiene predaja a v označení. Dobrou správou je, že za mesiac február nebolo zaslané hlásenie o nebezpečnom výrobku do rýchleho výstražného systému RASFF, u ktorého by boli splnené kritériá na zaslanie.
Za zistené nedostatky počas úradných kontrol inšpektori uložili opatrenia na mieste na odstránenie nedostatkov a 175 blokových pokút v celkovej výške 5 350 eur. "Závažnejšie zistené nedostatky boli riešené v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona č. 152/95 Z.z. o potravinách. V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 51 rozhodnutí o pokute v správnom konaní vo výške 33 800 eur," dodáva ŠVPSR SR s tým, že najvyššia právoplatná pokuta predstavovala 4-tisíc eur.
Kontrola kvality čerstvého ovocia a zeleniny
V danom mesiaci vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 424 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny, pri 165 kontrolách boli zistené nedostatky. Dodávajú, že v maloobchodných jednotkách bolo vykonaných 410 kontrol, u prvovýrobcov 0 kontrol, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 14 kontrol.
"Na mieste posúdili inšpektori zhodu s obchodnými normami (hodnotenie na mieste – HNM) u 2 773 plodín, z čoho 404 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, čo predstavuje 14,6 % nevyhovujúceho tovaru. V maloobchodných jednotkách bolo posúdených 2 718 plodín, z čoho 390 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 55 HNM, z čoho 14 plodiny nevyhoveli požiadavkám noriem," približuje ŠVPS SR.
Dodávajú, že celkovo prekontrolovali inšpektori 185 051,12 kilogramov (kg) tovaru, z čoho 6 062,95 kg nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. "V maloobchodných jednotkách bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 5 867,02 kg, vo veľkoobchodných skladoch v množstve 195,92 kg," uvádza. Právoplatným rozhodnutím bolo ukončené jedno správne konanie, bola uložená pokuta vo výške 600 eur.
Vo februári taktiež vykonali veterinárni inšpektori RVPS SR v spolupráci s Policajným zborom SR kontrolu počas transportu u 33 zásielok, čo predstavovalo 48 komodít. "V zásielkach boli zistené 2 nezrovnalosti, následne boli uložené blokové pokuty," konštatuje na záver ŠVPS SR.