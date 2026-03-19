MIMORIADNY ONLINE Napätie okolo Ukrajiny rastie: EÚ tlačí na Orbána, Rusko neustupuje a trojstranné rokovania stoja

KYJEV — Trojstranné rokovania medzi Ukrajinou, USA a Ruskom boli pozastavené z dôvodu aktuálnej situácie na Blízkom východe, vyjednávacie tímy však naďalej denne komunikujú. Na stredajšom brífingu to povedal hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Heorhij Tychyj, informovala agentúra Interfax-Ukrajina. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny:
ONLINE
06:45 Lídri členských krajín Európskej únie sa vo štvrtok stretnú v Bruseli na pravidelnom marcovom summite. Pôvodne sa mali venovať najmä hľadaniu spôsobov, ako zvýšiť konkurencieschopnosť 27-členného bloku na globálnej scéne. Do popredia sa však napokon dostali snahy presvedčiť maďarského premiéra Viktora Orbána, aby prestal blokovať pôžičku EÚ pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur a ďalší balík protiruských sankcií. Pozornosť sa bude sústreďovať aj na opatrenia na zmiernenie rastúcich cien energií v dôsledku vojny na Blízkom východe. Slovensko na zasadnutí zastupuje premiér Robert Fico.
06:44 Schopnosť Ruska viesť vojnu proti Ukrajine a odolávať vonkajším tlakom výrazne posilňuje jeho spolupráca s Čínou, upozornili americké spravodajské služby vo výročnej analýze hrozieb. Rusko si podľa správy zverejnenej v stredu zachovalo v uplynulom roku prevahu na bojisku a nevidí dôvod na zastavenie vojny, pokiaľ jeho sily naďalej dobývajú územie susednej krajiny.
06:42 Litva zakázala 268 občanom Ruska, ktorí sa zapojili do bojov na Ukrajine, vstup na svoje územie. Oznámil to v stredu litovský minister vnútra Vladislavas Kondratovičius, informuje o tom agentúra DPA.
06:40 Tychyj pripomenul, že tieto rokovania už boli niekoľkokrát odložené a stalo sa tak aj teraz. „Neboli ani zrušené, ani ukončené, iba odložené. Netreba za tým hľadať nič iné. Pozornosť USA sa v súčasnosti sústreďuje výlučne na Blízky východ,“ povedal Tychyj. Ďalej uviedol, že kontakty na pracovnej úrovni skutočne prebiehajú, ale na to, aby sa proces posunul vpred, sú „potrebné stretnutia – najlepšie stretnutie medzi lídrami“. Rusko však podľa neho neprejavuje žiadnu ochotu zapojiť sa do diplomatického procesu.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týždeň povedal, že Kyjev je pripravený na nové kolo rozhovorov o ukončení vojny, ale čas a miesto ich konania ešte neboli dohodnuté pre rozdielne postoje USA a Ruska. Zelenskyj tiež trvá na potrebe stretnutia s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Doteraz sa uskutočnili tri kolá trojstranných mierových rokovaní za priamej účasti delegácií Ukrajiny, Ruska a USA – dve v Abú Zabí (23. – 24. januára a 4. – 5. februára) a jedno v Ženeve (17. – 18. februára). Ďalšie kolo bolo pôvodne plánované na 5. - 9. marca opäť v Abú Zabí, odložili ho však pre eskaláciu konfliktu na Blízkom východe.