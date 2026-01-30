Epsteinova kauza pokračuje: Najväčšie zverejnenie! USA sprístupnilo milióny nových strán spisov

WASHINGTON - Ministerstvo spravodlivosti USA dnes zverejnilo ďalší rozsiahly súbor dokumentov týkajúcich sa zosnulého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Sada obsahuje viac ako tri milióny strán, 2000 videí a 180.000 fotografií, medzi ktorými je veľké množstvo komerčnej pornografie a fotografií získaných z Epsteinových zariadení. Podľa agentúry Reuters to uviedol námestník ministra spravodlivosti Todd Blanche.
Prípad finančníka Epsteina, ktorý v roku 2019 spáchal samovraždu vo väzení, v ktorom čakal na proces kvôli obvineniu zo zneužívania maloletých dievčat, spôsobil americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a jeho administratíve ťažkosti. Epstein bol Trumpovým priateľom, prezident však tvrdí, že priateľstvo s ním ukončil pred mnohými rokmi a že o zločinoch, pre ktoré bol finančník vyšetrovaný, nevedel.
Epstein sa pohyboval medzi mnohými vplyvnými ľuďmi z politiky, biznisu i umenia. Niektoré hostil vo svojich nehnuteľnostiach, kde boli prítomné aj dievčatá. Trump sa pôvodne staval proti zverejneniu dokumentov, nakoniec ho však podporil, a to aj pod verejným tlakom svojich priaznivcov. Úrady Trumpa v súvislosti s Epsteinom z ničoho nič neobvinili.
Snažia sa vyhovieť zákonu
Trumpova administratíva sa uvoľnením novej sady snaží vyhovieť zákonu, ktorý v novembri prijal Kongres. Ten ministerstvu spravodlivosti, Federálnemu úradu pre vyšetrovanie (FBI) a federálnym prokurátorom ukladá povinnosť uverejniť všetky dokumenty súvisiace s Epsteinom. Zákon drvivou väčšinou podporili zákonodarcovia oboch komôr, teda Snemovne reprezentantov aj Senátu. Zákon lehotu stanovil do 19. decembra 2025. Ministerstvo však tvrdilo, že pre veľké množstvo materiálov bude zverejňovanie trvať dlhšie.
Dnes Blanche odmietol, že by ministerstvo zadržiavalo nejaké "supertajné dokumenty". Zdržanie bolo podľa neho spôsobené nutnosťou dokumenty skontrolovať a odstrániť osobné údaje asi tisícky obetí. Z fotografií a videí boli odstránené všetky ženy s výnimkou Ghislaine Maxwellovej, ktorá bola Epsteinovou blízkou spolupracovníčkou. Maxwellová bola v roku 2021 odsúdená na 20-ročný trest väzenia za obchodovanie s maloletými osobami za účelom sexuálneho zneužívania.