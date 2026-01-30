STAND UP komička ZABUDLA v potravinách naskenovať pečivo, nasledovala MASTNÁ POKUTA a to nebolo všetko!

BERN – Zákony v niektorých krajinách sú nekompromisné. Istá Švajčiarka, známa tiež ako stand-up komička, doplatila na nepozornosť, keď pri väčšom nákupe v supermarkete zabudla naskenovať jednu položku. Nasledoval tvrdý trest v podobe pokuty a do miestnych potravín sa tak skoro nevráti.
Pri bežných aktivitách, kde častokrát len mechanicky konáme ako obyčajne, môžeme chybovať, a ani si to neuvedomíme. Horšie je, keď sa nám takéto niečo stane v obchode. Švajčiarska stand-up komička a modelka Julia Steinerová (26) mala navyše ešte tú smolu, že v jej vlasti platia prísne zákony. Ako píše Tages-Anzeiger, počas väčšieho nákupu zabudla pri samoobslužnej pokladni naskenovať jeden croissant. Aj napriek tomu, že to nespravila cielene, nasledoval veľký trest.
Myslela si, že zabudla odzdraviť
Nákup vyšiel Juliu na 175 švajčiarskych frankov, pričom spomínaný croissant stál okolo jedného franku. K problému malo dôjsť v nemenovaných potravinách švajčiarskeho reťazca Coop. Juliu si všimla členka SBS, ktorá ju zastavila, keď vychádzala z obchodu a spýtala sa, či jej "nechce niečo povedať".
"Myslela som, že som zabudla odzraviť, tak som len povedala 'adieu'. Ona ma ale odviedla do bočnej miestnosti," hovorí Julia. Keď ju informovali, čoho sa dopustila, myslela si, že ide o zlý vtip. "Naozaj si myslíte, že som spravila nákup na 175 frankov len preto, aby som ukradla jeden croissant?" pýtala sa.
(Zdroj: Getty Images)
Zákaz vstupu na dva roky
Členka SBS následne Julii povedala, že ju to mrzí, ale bude musieť niesť zodpovednosť. Nasledovala pokuta 150 frankov (poplatok za správne konanie) a dvojročný zákaz vstupu do danej pobočky. Julia nenamietala, a dokonca sa pre Schweizer Illustriere vyjadrila, že voči reťazcu Coop necíti žiadnu zášť. "Stále tam rada nakupujem," dodala. Zákaz sa vzťahuje len na jednu konkrétnu predajňu.
Spoločnosť Coop sa odmieta k prípadu vyjadriť. "Z dôvodu ochranu údajov neposkytujeme vo všeobecnosti informácie o jednotlivých prípadoch našich zákazníkov. Akúkoľvek krádež riešime v súlade s internými predpismi a smernicami."
{{ poll.thanks }} {{ profiles[profileEvalueated.index].name }} Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%