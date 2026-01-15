Šok v USA: Clintonovcom hrozí väzenie! Odmietli vypovedať pred Kongresom v kauze Epsteina

WASHINGTON - Bývalý prezident USA a jeho manželka odmietli prísť vypovedať pred Kongres. Republikánmi vedený výbor to považuje za porušenie povinností a hovorí o tvrdých následkoch.
Odmietnuté vypočutie na Capitol Hille
Bill a Hillary Clintonovci sa dostali do otvoreného sporu s americkým Kongresom. Obaja mali 5. augusta predstúpiť pred kontrolný výbor Snemovne reprezentantov, ktorý skúma okolnosti vzťahov okolo zosnulého finančníka Jeffreyho Epsteina.
V utorok však výboru odkázali, že sa na Capitol Hill nechystajú. Svoje stanovisko oznámili listom adresovaným Jamesovi Comerovi, republikánskemu predsedovi výboru.
Tvrdé slová na adresu vyšetrovateľov
V liste Clintonovci obvinili kongresmanov z politickej zaujatosti. „Sme presvedčení, že každý rozumný človek pochopí že nejde o hľadanie pravdy, ale o snahu trestať politických protivníkov a chrániť spojencov,“ uvádza sa v ich odpovedi.
Zároveň tvrdia, že výboru už poskytli písomné výpovede pod prísahou. Podľa ich slov išlo o rovnaký postup, aký výbor akceptoval aj pri iných predvolaných osobách, ktoré po doručení vyhlásení nemuseli osobne svedčiť.
Kongres hovorí o pohŕdaní zákonodarným zborom
Republikáni však tento argument odmietajú. Hovorca výboru už skôr vyhlásil, že ak sa Clintonovci nedostavia, začne sa proces pre pohŕdanie Kongresom. „Majú zákonnú povinnosť prísť a očakávame že tak urobia,“ odkázal výbor podľa denníka Telegraph.
Takýto postup môže viesť ku kriminálnemu vyšetrovaniu a v krajnom prípade aj k trestu odňatia slobody. Zdroj Fox News v utorok uviedol, že výbor plánuje už budúci týždeň spustiť konanie voči Billovi Clintonovi. Nie je však jasné, či rovnaký krok zasiahne aj Hillary Clintonovú.
Príklady z minulosti ukazujú riziko
Hoci Kongres siaha po obvinení z pohŕdania len zriedka, následky môžu byť vážne. Trumpov bývalý poradca Steve Bannon si v roku 2022 odsedel štyri mesiace väzenia za odmietnutie spolupracovať s kongresovým vyšetrovaním udalostí zo 6. januára.
Podobný trest dostal v roku 2024 aj Peter Navarro, ďalší exporadca Bieleho domu, ktorý odmietol vypovedať a predložiť dokumenty k rovnakému prípadu.
Epsteinove spisy a nové zverejnenia
Vyšetrovanie Clintonovcov je súčasťou širšieho skúmania Epsteinovej siete, ktoré sa rozbehlo ešte pred schválením zákona o transparentnosti jeho spisov. Tento zákon dal ministerstvu spravodlivosti 30 dní na zverejnenie všetkých dostupných dokumentov.
Doteraz bolo publikovaných približne 100-tisíc materiálov, ďalšie tisíce sú stále rozpracované alebo nezverejnené. Medzi už uvoľnenými sa objavili aj fotografie Billa Clintona v súkromných situáciách vrátane záberov s Ghislaine Maxwellovou, ktorá si odpykáva 20-ročný trest za obchodovanie s maloletými.
Lety s Epsteinom a reakcia exprezidenta
Predvolania uvádzajú, že Clinton v rokoch 2002 a 2003 absolvoval štyri lety Epsteinovým súkromným lietadlom. Počas jedného z nich bol odfotografovaný pri masáži, ktorú mu poskytovala Chauntae Daviesová, jedna z Epsteinových obetí.
Bývalý prezident však nikdy nečelil obvineniu zo žiadneho trestného činu v súvislosti s Epsteinom. Po zverejnení nových fotografií vyzval na úplné sprístupnenie všetkých dokumentov a obvinil Trumpovu administratívu zo selektívneho zverejňovania materiálov s cieľom chrániť konkrétne osoby.