Kto potrebuje top, keď má na krku diamanty? Christina Aguilera rozhodne nie! NAHÉ PRSIA v akcii

PARÍŽ - Speváčka Christina Aguilera dokáže zaujať aj bez mikrofónu. A odvaha jej vôbec nechýba! Na svojej sociálnej sieti zverejnila sériu fotografií, kde pózuje v obrovskej čiernej tylovej sukni a na vrchu absolútne nahá. Zdobí ju len nádherný robustný diamantový náhrdelník, doplnený kruhovými diamantovými náušnicami!
Christina Aguilera nie je len vynikajúcou speváčkou, ale aj módnou ikonou, ktorá vie ako zaujať. Dokázala to aj najnovším príspevkom na sociálnej sieti, kde pózuje s dramatickým diamantovým náhrdelníkom značky Chopard. Nič nezvýrazní krásny šperk tak, ako keď zdobí nahé telo svojej nositeľky.
Christina má na fotografiách oblečenú len obrovskú čiernu tylovú sukňu a nahé prsia si čiastočne zakrýva rukami. Premyslený look s náhrdelníkom dopĺňajú veľké kruhové náučnice - ako inak, tiež s diamantami. Dlhé platinové vlny vlasov takmer po pás dotvárajú tento romantický glamúr styling.
Podľa jej popisu “Northern lights, Parisian nights” Aguilera spojila mystickú eleganciu severného svetla s romantikou Paríža — a výsledok bol neprehliadnuteľný. Fanúšikovia ju okamžite zaplavili pochvalnými komentármi ako „kráľovná módy“, „ikonické“ alebo „dokonalosť“.
Christina nebola v Paríži náhodou. Prišla, aby vystúpila na Gala des Pièces Jaunes, charitatívnej akcii zameranej na podporu detí a tínedžerov vo francúzskych nemocniciach. Na koncerte vystúpili aj headlineri A$AP Rocky a kapela Stray Kids.
