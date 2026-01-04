Nedeľa4. január 2026, meniny má Drahoslav, zajtra Andrea, Artur

Zadržanie Nicolása Madura vyvolalo reakciu Číny: Peking vyzýva USA na jeho okamžité prepustenie

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Getty Images, X/The White House)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

PEKING - Čína v nedeľu vyzvala Spojené štáty, aby okamžite prepustili venezuelského prezidenta Nicolása Madura, ktorého americké bezpečnostné zložky v sobotu v rámci špeciálnej operácie zadržali a následne odviezli z Venezuely do USA. V Spojených štátoch sa má v najbližších dňoch postaviť pred súd pre obvinenia z narkoterorizmu. Informovala o tom agentúra AFP.

„Čína vyzýva Spojené štáty, aby zabezpečili osobnú bezpečnosť prezidenta Nicolása Madura a jeho manželky Cilie Floresovej, okamžite ich prepustili a prestali zasahovať do vnútorných záležitostí Venezuely,“ uviedlo čínske ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení. Operáciu amerických zložiek vo Venezuele Peking označil za „jasné porušenie medzinárodného práva“.

Po prevoze z Venezuely do New Yorku bol Maduro v noci na nedeľu vrtuľníkom prepravený na Manhattan a následne autom do sídla amerického protidrogového úradu. Odtiaľ ho previezli do Metropolitného väzenského centra (MDC) v Brooklyne, kde má zostať až do začiatku súdneho procesu, ktorý je naplánovaný na budúci týždeň.

Metropolitné väzenské centrum sa preslávilo zadržiavaním viacerých mediálne známych osôb vrátane rappera R. Kellyho, Ghislaine Maxwellovej, spolupracovníčky Jeffreyho Epsteina, či hudobného producenta Seana „Diddyho“ Combsa.

USA obviňujú Madura z narkoterorizmu

Washington obviňuje Madura z vedenia rozsiahlej siete obchodovania s drogami. Podľa Spojených štátov stojí na čele tzv. Kartelu sĺnk (Cartel de los Soles), ktorý USA v novembri označili za teroristickú organizáciu. Za informácie vedúce k jeho zadržaniu vypísali americké úrady odmenu vo výške 50 miliónov dolárov. Maduro tieto obvinenia odmieta.

Operáciu na Madurovo zadržanie nariadil americký prezident Donald Trump, ktorý v sobotu na tlačovej konferencii na Floride vyhlásil, že Spojené štáty budú Venezuelu dočasne „v podstate spravovať“, kým tam nedôjde k riadnemu a bezpečnému odovzdaniu moci. Zároveň nevylúčil, že USA môžu v prípade potreby podniknúť voči Venezuele aj ďalšie vojenské operácie.

Viac o téme: USAČínaDonald TrumpVenezuelaNicolás Maduro
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

John Bolton
Bolton odhaľuje zákulisie: Trump mal plán na zosadenie Madura už počas prvého funkčného obdobia
Zahraničné
Macron a Merz reagujú
Macron a Merz reagujú na pád Madura: Francúzsko víta zvrhnutie venezuelského prezidenta, Nemecko váha s verdiktom
Zahraničné
FOTO Dym stúpa z pevnosti
USA zasiahli SRDCE venezuelskej armády: Prvé satelitné snímky ukazujú rozsah útoku, FOTO pred a po
Zahraničné
Krvavá operácia USA vo
Krvavá operácia USA vo Venezuele: Zásah si vyžiadal DESIATKY obetí! Trump hovorí o Kubáncoch
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Do seriálu Dotyk života mieri herečka z TALIANSKA! 12 rokov žila s chirurgom: Mohla by som aj operovať
Do seriálu Dotyk života mieri herečka z TALIANSKA! 12 rokov žila s chirurgom: Mohla by som aj operovať
Prominenti
Utajené zdravotné ťažkosti Moniky Szabó: Môže za to chyba v detstve?! Herečka varuje
Utajené zdravotné ťažkosti Moniky Szabó: Môže za to chyba v detstve?! Herečka varuje
Prominenti
Z Pociskovej dcéry Liany už je veľká parádnica: Toto odkukala od mamy!
Z Pociskovej dcéry Liany už je veľká parádnica: Toto odkukala od mamy!
Prominenti

Domáce správy

Slováci ju začali vo
Slováci ju začali vo veľkom používať: Počuli ste o nej a viete, aké novinky prináša?
vosveteit.sk
FOTO Vo veku 107 rokov
Vo veku 107 rokov zomrel hrdina SNP: Takýto bol jeho životný príbeh! Sústrasť vyjadril aj prezident
Domáce
Nový rok, nové sumy:
Nový rok, nové sumy: PREHĽAD Štát zvýšil takmer všetky dávky! Pozrite, o KOĽKO si polepšíte
Domáce
Veľká premena kultúrneho domu v Chlebniciach: Začala najnáročnejšia etapa obnovy, pribudnú moderné priestory
Veľká premena kultúrneho domu v Chlebniciach: Začala najnáročnejšia etapa obnovy, pribudnú moderné priestory
Dolný Kubín

Zahraničné

John Bolton
Bolton odhaľuje zákulisie: Trump mal plán na zosadenie Madura už počas prvého funkčného obdobia
Zahraničné
Celé mesto zhaslo a
Celé mesto zhaslo a potom TO začalo: Šokujúce DETAILY, ako Trumpove komandá dostali Madura... NEUVERITEĽNÁ akcia
Zahraničné
Sledujeme ONLINE MIMORIADNE Maduro je vo
MIMORIADNE Maduro je vo väzení, VIDEÁ presunu: TOTO povedal pred kamerami! Po útokoch hlásia mŕtvych
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Napätie rastie!
MIMORIADNY ONLINE Napätie rastie! Trump je frustrovaný z Putina: Zelenskyj žiada vojakov TÝCHTO krajín
Zahraničné

Prominenti

Do seriálu Dotyk života
Do seriálu Dotyk života mieri herečka z TALIANSKA! 12 rokov žila s chirurgom: Mohla by som aj operovať
Domáci prominenti
Shawn Mendes
Hviezdny spevák (27) je vraj opäť ZADANÝ: Zbalil SEXI herečku (30)!
Zahraniční prominenti
Braňo Král a Karlos
Syn Vémolovho parťáka prehovoril: Detaily o razii! Polícia vtrhla do domu a...
Zahraniční prominenti
Otestujte sa, či ste
Otestujte sa, či ste znalý v angličtine: KVÍZ Uhádnete názov slovenského seriálu v cudzom jazyku?
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Vedci uznali piaty typ
Vedci uznali piaty typ cukrovky: Možno ju máte aj vy a ani to netušíte! Aké sú príznaky?
Zaujímavosti
Ako vyzeral náš predok
Ako vyzeral náš predok pred 1,6 milióna rokmi? Vedci oživili tvár hominida! TO, čo uvideli, prekvapilo aj ich
Zaujímavosti
NAJHORŠIA svadobná noc v
NAJHORŠIA svadobná noc v histórii: Manžel zatajil svoju MALIČKOSŤ pod zámienkou tradície! PRAVDA ju zničila
Zaujímavosti
Zdravotný horoskop na rok
Zdravotný horoskop na rok 2026: Toto vám predpovedajú hviezdy
vysetrenie.sk

Dobré správy

Slováci ju začali vo
Slováci ju začali vo veľkom používať: Počuli ste o nej a viete, aké novinky prináša?
vosveteit.sk
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Na plný počet bodov ho dá iba skutočný profík
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Koniec obmedzení pre dve
Koniec obmedzení pre dve mestá či nový režim kvôli práci a škole: Zistite, čo sa mení
nitra.zoznam.sk

Ekonomika

TOP 10 najdrahších hotelov na svete: Neuveríte, koľko vás vyjde jedna noc! (foto)
TOP 10 najdrahších hotelov na svete: Neuveríte, koľko vás vyjde jedna noc! (foto)
Venezuela pod paľbou Američanov: Môžu z toho paradoxne ťažiť vodiči na pumpách?
Venezuela pod paľbou Američanov: Môžu z toho paradoxne ťažiť vodiči na pumpách?
Myslíte si, že poznáte peniaze vo svojej peňaženke? Tento kvíz vás vyvedie z omylu! (kvíz)
Myslíte si, že poznáte peniaze vo svojej peňaženke? Tento kvíz vás vyvedie z omylu! (kvíz)
Európska ekonomika je pod tlakom USA a Číny: Dokáže sa odraziť od dna?
Európska ekonomika je pod tlakom USA a Číny: Dokáže sa odraziť od dna?

Varenie a recepty

Krémová cesnaková perinka a jemné kuracie mäsko. Najlepší tip na nedeľný obed pre milovníkov cesnaku.
Krémová cesnaková perinka a jemné kuracie mäsko. Najlepší tip na nedeľný obed pre milovníkov cesnaku.
Poctivé a lacné polievky: 14 receptov, s ktorými sa najete dosýta a pritom ušetríte.
Poctivé a lacné polievky: 14 receptov, s ktorými sa najete dosýta a pritom ušetríte.
Krúpová polievka s údeným: Poctivá klasika, ktorá zahreje aj zasýti
Krúpová polievka s údeným: Poctivá klasika, ktorá zahreje aj zasýti
Výber receptov
Pizzový závin: Rýchla klasika, ktorá zachráni každú večeru
Pizzový závin: Rýchla klasika, ktorá zachráni každú večeru
Výber receptov

Šport

VIDEO Regenda šokoval NHL: Hetrikom vykresal nádej pre San Jose, aktívny Slafkovský proti Dvorskému
VIDEO Regenda šokoval NHL: Hetrikom vykresal nádej pre San Jose, aktívny Slafkovský proti Dvorskému
NHL
Na hoteli našiel mŕtveho reprezentačného kamaráta: Biatlonový líder spravil zásadné rozhodnutie
Na hoteli našiel mŕtveho reprezentačného kamaráta: Biatlonový líder spravil zásadné rozhodnutie
Biatlon
Udrží si Shiffrinová stopercentnú bilanciu? Online prenos z 1. kola slalomu v Kranjskej Gore
Udrží si Shiffrinová stopercentnú bilanciu? Online prenos z 1. kola slalomu v Kranjskej Gore
Lyžovanie
Balkánci sa zahalili do smútku: Zomrel bývalý úspešný reprezentačný hráč a tréner
Balkánci sa zahalili do smútku: Zomrel bývalý úspešný reprezentačný hráč a tréner
Futbal

Auto-moto

TEST: Xpeng G9 AWD Performance - vlajková loď
TEST: Xpeng G9 AWD Performance - vlajková loď
Klasické testy
Práce na R1 pri B. Bystrici sa sústreďujú najmä na preložku cesty I. triedy
Práce na R1 pri B. Bystrici sa sústreďujú najmä na preložku cesty I. triedy
Doprava
Cesty sú zjazdné, miestami je na vozovke kašovitý či zľadovatený sneh
Cesty sú zjazdné, miestami je na vozovke kašovitý či zľadovatený sneh
Doprava
Art Car Capsule by Cao Fei - to je názov novej módnej kolekcie od BMW M
Art Car Capsule by Cao Fei - to je názov novej módnej kolekcie od BMW M
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Ako 10 minút denne dokáže zdvojnásobiť váš plat o rok
Ako 10 minút denne dokáže zdvojnásobiť váš plat o rok
Kariérny rast
Šialené trendy v pracovnom svete 2026, ktoré zmenia všetko, čo poznáme
Šialené trendy v pracovnom svete 2026, ktoré zmenia všetko, čo poznáme
Trendy na trhu práce
Prečo sa niektoré povolania stávajú neatraktívnymi?
Prečo sa niektoré povolania stávajú neatraktívnymi?
Pracovné prostredie
Objavte pracovné ponuky, ktoré vám môžu zmeniť kariéru a zarábajte viac ako 2 500 eur
Objavte pracovné ponuky, ktoré vám môžu zmeniť kariéru a zarábajte viac ako 2 500 eur
Zaujímavé pracovné ponuky

Technológie

Prečo liečba depresie niekedy zlyháva? Vedci upozorňujú na prehliadanú úlohu čriev a mozgových spojení
Prečo liečba depresie niekedy zlyháva? Vedci upozorňujú na prehliadanú úlohu čriev a mozgových spojení
Veda a výskum
Vedci zistili, prečo imunoterapia pri rakovine niekedy nezaberá, aj keď imunitný systém funguje
Vedci zistili, prečo imunoterapia pri rakovine niekedy nezaberá, aj keď imunitný systém funguje
Veda a výskum
Tvoj telefón môže niekto sledovať celé týždne a ty si to nevšimneš. Spyware sa nespráva ako bežný vírus
Tvoj telefón môže niekto sledovať celé týždne a ty si to nevšimneš. Spyware sa nespráva ako bežný vírus
Aplikácie a hry
Budú mať sociálne siete varovania ako krabičky od cigariet? Rastie tlak na povinné upozornenia
Budú mať sociálne siete varovania ako krabičky od cigariet? Rastie tlak na povinné upozornenia
Správy

Bývanie

5 izbových rastlín, ktoré prežijú i tam, kde sa ostatným nedarí. Tieto druhy oživia aj problémové miesta!
5 izbových rastlín, ktoré prežijú i tam, kde sa ostatným nedarí. Tieto druhy oživia aj problémové miesta!
10 šikovných kuchynských trikov, ktoré naozaj fungujú. Tieto vám uľahčia každodenné práce!
10 šikovných kuchynských trikov, ktoré naozaj fungujú. Tieto vám uľahčia každodenné práce!
Nájdete tu pohodu, relax aj prírodu. Moderná chata prináša útulnosť aj tradičnú horskú dušu, výsledok si nás získal
Nájdete tu pohodu, relax aj prírodu. Moderná chata prináša útulnosť aj tradičnú horskú dušu, výsledok si nás získal
TOP 10 + 1 rodinných domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili u nás najviac
TOP 10 + 1 rodinných domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili u nás najviac

Pre kutilov

Naozaj možno nahradiť kupovaný substrát zeminou z krtinca? Skúsení záhradkári na tento januárový zvyk nedajú dopustiť
Naozaj možno nahradiť kupovaný substrát zeminou z krtinca? Skúsení záhradkári na tento januárový zvyk nedajú dopustiť
Záhrada
Betónová dlažba môže vydržať roky. Stačí sa vyhnúť týmto chybám
Betónová dlažba môže vydržať roky. Stačí sa vyhnúť týmto chybám
Stavebný materiál
Soľ ničí chodníky aj záhradu. Akým posypom ju v zime nahradiť, aby sa nešmýkalo
Soľ ničí chodníky aj záhradu. Akým posypom ju v zime nahradiť, aby sa nešmýkalo
Dvor a záhrada
Krása, farby a vôňa aj počas chladných dní? Tieto rastliny vám rozkvitnú v zime
Krása, farby a vôňa aj počas chladných dní? Tieto rastliny vám rozkvitnú v zime
Izbové rastliny

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Farba roka 2026 v interiéri: Dizajnéri odporúčajú, ako využiť túto farbu priamo v bývaní, aby ste nič nepokazili
Bývanie
Farba roka 2026 v interiéri: Dizajnéri odporúčajú, ako využiť túto farbu priamo v bývaní, aby ste nič nepokazili
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Celé mesto zhaslo a
Zahraničné
Celé mesto zhaslo a potom TO začalo: Šokujúce DETAILY, ako Trumpove komandá dostali Madura... NEUVERITEĽNÁ akcia
MIMORIADNE Maduro je vo
Zahraničné
MIMORIADNE Maduro je vo väzení, VIDEÁ presunu: TOTO povedal pred kamerami! Po útokoch hlásia mŕtvych
Vo veku 107 rokov
Domáce
Vo veku 107 rokov zomrel hrdina SNP: Takýto bol jeho životný príbeh! Sústrasť vyjadril aj prezident
MIMORIADNY ONLINE Napätie rastie!
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Napätie rastie! Trump je frustrovaný z Putina: Zelenskyj žiada vojakov TÝCHTO krajín

Ďalšie zo Zoznamu